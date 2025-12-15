Vuelca pipa de gasolina en Calzada de Tlalpan, CDMX

Una pipa de combustible se volcó en las inmediaciones del Estadio Azteca, sobre la Calzada de Tlalpan, lo que provocó el cierre parcial de la circulación y la movilización de cuerpos de emergencia durante la noche del domingo y la mañana de este lunes.

De acuerdo con autoridades locales, el accidente ocurrió cuando el vehículo acudió a cargar combustible a una gasolinería y, al maniobrar, una de las llantas cayó en una zanja, lo que provocó la volcadura de uno de los remolques.

Zona resguardada por autoridades

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron el área para evitar riesgos adicionales, ya que uno de los contenedores del camión de doble remolque quedó sobre el pavimento.

La alcaldía Coyoacán pidió a la ciudadanía evitar la zona y utilizar rutas alternas mientras se realizaban las maniobras.

“Siguen laborando cuerpos de seguridad y emergencia en la zona de Circuito Estadio Azteca y Tlalpan. Esta área se encuentra resguardada”, informó la demarcación a través de redes sociales.

Sin derrames ni personas lesionadas

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que se volcó el segundo remolque de un autotanque con capacidad de 31 mil litros de gasolina, el cual se encontraba cargado al 80 por ciento. No obstante, se descartó cualquier derrame o fuga de combustible.

Las labores se realizaron en coordinación con Petróleos Mexicanos (Pemex), Protección Civil y la SSC, quienes llevaron a cabo el trasvase y la colocación del tanque sobre sus ejes.

Reabren la circulación

El incidente afectó la vialidad en el cruce de Calzada de Tlalpan y avenida Estadio Azteca, en la colonia Santa Úrsula Coapa.

07:41 Se restablece la circulación en circuito Estadio Azteca y Calz. de Tlalpan, luego de labor servicios de emergencia. pic.twitter.com/10ok3WkKn1 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 15, 2025

Sin embargo, tras concluir las maniobras de seguridad, la circulación fue reabierta.

El C5 capitalino difundió imágenes del lugar, donde se observa la unidad accidentada rodeada de patrullas y personal de seguridad, reiterando que no se reportaron personas lesionadas ni afectaciones a vecinos de la zona.

