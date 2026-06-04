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Coahuila

Acusa candidato Fernando Rodríguez de comprar candidaturas

El candidato de México Avante presentó documentos notariales y mercantiles para sustentar señalamientos contra Tony Flores y Ricardo Mejía Berdeja

  • 04
  • Junio
    2026

El candidato de México Avante a la diputación local por el Distrito 5, Fernando Rodríguez, afirmó contar con documentación que respalda sus señalamientos sobre una supuesta operación política mediante la cual el diputado local Antonio “Tony” Flores Guerra habría obtenido la candidatura del Partido del Trabajo, presuntamente a cambio de un pago de 50 millones de pesos vinculado al diputado federal y dirigente estatal del PT, Ricardo Mejía Berdeja.

En conferencia de prensa al cierre de su campaña, Rodríguez presentó documentos notariales, registros mercantiles y constancias de propiedad que, según dijo, están relacionados con la adquisición de un departamento de lujo en Polanco, Ciudad de México, el cual habría sido comprado en marzo de 2025 por la empresa Inmobiliaria FG de Múzquiz, presuntamente ligada a Flores Guerra. El aspirante sostuvo que dicha operación inmobiliaria, valuada en más de un millón de dólares, forma parte de los elementos que sustentan sus acusaciones.

El candidato reiteró que estos documentos fortalecen sus denuncias sobre acuerdos políticos previos a la postulación de Flores Guerra y aseguró que existían compromisos internos que fueron modificados para favorecer su candidatura. También señaló que el inmueble en Polanco estaría vinculado con el entorno de Ricardo Mejía Berdeja, quien, afirmó, lo habita actualmente.

Rodríguez agregó que buscará que el Congreso del Estado atienda las inasistencias del legislador Antonio Flores, al asegurar que ha acumulado más de tres faltas consecutivas sin licencia, lo que —dijo— obligaría a llamar a su suplente. Asimismo, informó que ya prepara acciones legales para exigir el reconocimiento de sus derechos políticos y advirtió que continuará difundiendo la documentación presentada.


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