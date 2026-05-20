Estados Unidos acusa a Raúl Castro por muerte de aviadores

El gobierno de Estados Unidos imputó al expresidente cubano Raúl Castro por los delitos de asesinato, conspiración para matar estadounidenses y destrucción de aeronaves, relacionados con el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate ocurrido en 1996.

La acusación fue presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ante una corte federal del sur de Florida, donde se señala a Castro como presunto responsable de ordenar el ataque cuando fungía como ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba.

Acusan asesinato de cuatro aviadores

La Fiscalía estadounidense sostiene que las aeronaves fueron derribadas el 24 de febrero de 1996 mientras realizaban labores de apoyo a balseros cubanos que intentaban abandonar la isla.

En el incidente murieron los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Armando Alejandre Jr. y Mario Manuel de la Peña, así como Pablo Morales, residente legal en Estados Unidos.

La acusación también incluye a varios militares cubanos señalados por presunta participación en la operación aérea.

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, aseguró que la imputación demuestra el compromiso de la administración de Donald Trump de perseguir a quienes atenten contra ciudadanos estadounidenses.

Durante un evento en Miami, Blanche afirmó que Estados Unidos “no olvida” a las víctimas ni a sus familias, incluso después de casi tres décadas de los hechos.

“Si matas a estadounidenses, te perseguiremos. No importa quién seas. No importa qué título ostentes”, dice el fiscal general de EUA interino, Todd Blanche, tras anunciar la imputación contra Raúl Castro, expresidente de Cuba.

El funcionario añadió que por primera vez en décadas integrantes de alto nivel del gobierno cubano enfrentan cargos en territorio estadounidense.

En su momento, el gobierno cubano argumentó que las avionetas habían ingresado al espacio aéreo de la isla y calificó a los pilotos como “terroristas”.

Sin embargo, la Organización de Aviación Civil Internacional concluyó que el derribo ocurrió en aguas internacionales.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han detallado cómo podrían ejecutar una eventual captura de Raúl Castro, quien actualmente tiene 94 años.

Asimismo, Castro podría afrontar la condena de pena de muerte o cadena perpetua, según la senadora de Florida, Ashley Moody, por los cargos de la muerte de los cuatro aviadores.

Trump celebra imputación contra Raúl Castro en EUA

El presidente de los estados Unidos, Donald Trump, calificó como “un gran día” la imputación contra Raúl Castro en Estados Unidos por la muerte de cuatro aviadores del exilio cubano ocurrida en 1996.

"Hoy es un gran día para los cubano-estadounidenses y para las personas que vinieron de Cuba y quieren ver a sus familias en Cuba," apuntó el mandatario federal de Estados Unidos.

PRESIDENT TRUMP: We have a lot of people in Cuba. We have the CIA there. @SecRubio is from there, so we have a lot of expertise.



We’re going to help the Cuban people out. We’re freeing up Cuba. pic.twitter.com/WUY08fgonW — Department of State (@StateDept) May 20, 2026

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