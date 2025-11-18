Afectados ven avance en caso de venta irregular en San Pedro

El proceso de investigación por la presunta venta irregular de terrenos en San Pedro, donde señalan al secretario del Ayuntamiento, Jaime Martínez Cepeda, registró un avance que, según las personas afectadas, abre una nueva etapa de esperanza para que el caso finalmente se esclarezca.

De acuerdo con la señora Abril, una de las denunciantes, la indagatoria ya derivó en la destitución de un funcionario identificado como Jorge Abdala, quien en distintas ocasiones había respaldado públicamente al secretario. Para ella, este cambio representa un avance significativo dentro de un proceso que —afirma— ha sido lento y desgastante.

“Cuando nos dijeron que Jorge Abdala ya no estaba en el cargo, sentí que por fin algo se estaba moviendo. Antes parecía que él lo protegía y no había cómo avanzar. Ahora sentimos más esperanza, como si por fin alguien nos estuviera escuchando”, expresó Abril.

La afectada también señaló que, a pesar de este progreso, continúan enfrentando dificultades para obtener una audiencia con la alcaldesa Brenda Huereca. Mencionó que han intentado en repetidas ocasiones concertar una reunión, sin resultados positivos.

“Queremos platicar con la alcaldesa, explicarle lo que estamos viviendo, pero nadie nos da respuesta. Es muy difícil, prácticamente imposible, que nos atienda. Solo pedimos que nos escuche”, agregó.

Las y los afectados reiteraron su petición a las autoridades para que las investigaciones avancen con mayor rapidez y transparencia. Indicaron que esperan que este reciente movimiento dentro del Ayuntamiento sea un indicio de que finalmente se aplicarán las sanciones correspondientes, en caso de comprobarse las irregularidades señaladas.

“La esperanza vuelve poquito a poquito”, dijo Abril. “Con que se sigan moviendo las cosas y no nos dejen solos, ya es ganancia”.

Comentarios