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Coahuila

Más de 150 trabajadores serán afectados por ajuste en Vernicolor

Hasta el momento, no se tiene registro de recortes similares en otras empresas, por lo que el caso de Vernicolor es el único planeado

  • 05
  • Mayo
    2026

Alrededor de 150 trabajadores serán afectados por un reajuste de personal en la empresa Vernicolor en Coahuila, derivado de una disminución en la producción y en los pedidos de clientes, informó la secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro. 

La funcionaria detalló que la empresa notificó a las autoridades laborales sobre este ajuste, el cual se concretará mediante convenios con los empleados, en un proceso que ya es acompañado por el Gobierno del Estado para garantizar el respeto a los derechos laborales.  

Indicó que, ante esta situación, se activó un protocolo de atención para apoyar a los trabajadores afectados, el cual incluye asesoría a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, acceso a la bolsa de empleo y vinculación con nuevas oportunidades laborales. 

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Precisó que el objetivo es lograr la pronta reincorporación de los trabajadores al mercado laboral, mediante herramientas como ferias de empleo y esquemas de colocación en otras empresas. 

Zogbi Castro señaló que este tipo de reajustes responde a factores del mercado, particularmente a la baja en la demanda, lo que ha obligado a algunas compañías a realizar ajustes operativos. 

Hasta el momento, no se tiene registro de recortes similares en otras empresas, por lo que el caso de Vernicolor es el único reportado recientemente ante la Secretaría del Trabajo.


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