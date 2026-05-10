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Nuevo León

Afectados por Proyectos 9 realizan protesta en San Pedro

Los afectados lanzaron un llamado enérgico a la Fiscalía para que la audiencia programada para este próximo 15 de mayo no sea diferida una vez más

  • 10
  • Mayo
    2026

En pleno marco del Día de las Madres, un grupo de 30 afectados se manifestó este domingo frente a Plaza Fiesta San Agustín para exigir justicia y la devolución de su capital a la desarrolladora Proyectos 9, de José Lobatón.

Los afectados lanzaron un llamado enérgico a la Fiscalía para que la audiencia programada para este próximo 15 de mayo no sea diferida una vez más, además de exigir la devolución del dinero que invirtieron en los proyectos inmobiliarios.

“A los jueces que resuelvan este tema conforme a derecho, que muestren un poco de empatía porque somos muchos los afectados que necesitamos nuestro dinero de regreso porque ya no hay confianza para seguir con los proyectos", señaló Luis Morales, uno de los afectados.

Hasta ahora, el caso suma cerca de 100 denuncias que alcanzan los $400 millones de pesos, aunque autoridades estiman que el fraude podría escalar a los 600 afectados con un daño patrimonial de $8,000 millones.
Los manifestantes señalaron que conductores que circulaban por el lugar se solidarizaron con su exigencia mediante muestras de apoyo.


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