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Coahuila

Ampliará Universidad Tecnológica de Coahuila oferta educativa

Las nuevas carreras que se impartirán en la Universidad Tecnológica de Coahuila serán Procesos Productivos, Mercadotecnia, Logística y Gestión Ambiental

  • 18
  • Junio
    2026

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) ampliará su oferta académica con cuatro nuevas carreras en modalidad mixta a partir del cuatrimestre que iniciará en septiembre, una estrategia con la que busca atender a trabajadores, profesionistas y estudiantes de distintas regiones del estado y país interesados en cursar estudios superiores con mayor flexibilidad.

El rector de la institución, Sergio Guadarrama Cortez, informó que las nuevas opciones académicas serán Procesos Productivos, Mercadotecnia, Logística y Gestión Ambiental, las cuales se sumarán a las tres carreras en línea que actualmente ofrece la universidad.

Con esta ampliación, la UTC contará con un total de siete programas académicos bajo este esquema, lo que representará alrededor del 22 por ciento de su oferta educativa.

“Tenemos que avanzar en ello. La inversión debe ir cada vez más a los procesos tecnológicos que a los procesos de construcción”, señaló.

El rector explicó que la modalidad mixta permitirá ampliar la cobertura educativa más allá de la región Sureste de Coahuila, ya que podrán incorporarse estudiantes de otros estados e incluso mexicanos que residen en el extranjero.

Además, destacó que esta alternativa está diseñada para trabajadores de la industria y servidores públicos que cuentan con experiencia laboral y habilidades profesionales, pero que no tuvieron oportunidad de obtener un título universitario.

“Van a tener la oportunidad de estudiar una licenciatura y también quienes ya tienen una carrera podrán cursar una segunda”, comentó.

Guadarrama Cortez señaló que la universidad busca adaptarse a las nuevas dinámicas educativas impulsadas por la tecnología y responder a las necesidades actuales del mercado laboral.

“La tecnología ha cambiado la forma de comportamiento de la sociedad y una universidad tecnológica no puede quedarse al margen de ello”, afirmó.

En materia de matrícula, informó que hasta el momento mil 261 aspirantes han presentado examen de admisión durante las primeras dos etapas del proceso de ingreso.

La institución abrirá una tercera etapa de admisiones y estima cerrar el ciclo con entre mil 350 y mil 400 estudiantes de nuevo ingreso, cifra que superaría la registrada el año anterior.

Paralelamente, el rector destacó que continúan los trabajos de mejora en la infraestructura universitaria, particularmente en la rehabilitación de sanitarios, proyecto que actualmente presenta un avance cercano al 95 por ciento. 


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