Aceleran limpieza de drenajes tras lluvias en Ramos Arizpe

Las recientes lluvias registradas en Ramos Arizpe llevaron al municipio a intensificar los trabajos de limpieza y mantenimiento en distintos puntos de la ciudad para reducir riesgos de inundaciones y mantener en funcionamiento la infraestructura pluvial.

Durante los últimos días, cuadrillas de Servicios Primarios y Embellecimiento Urbano realizaron labores de desazolve, retiro de basura, maleza y cacharros en sectores donde las precipitaciones dejaron acumulación de residuos que podrían obstruir el flujo del agua.

Uno de los puntos atendidos fue la plaza Misiones, donde además de las labores de limpieza inició un programa de mantenimiento integral para mejorar las condiciones del espacio público.

En la colonia Blanca Esthela, las cuadrillas retiraron maleza y desechos acumulados en áreas comunes, mientras que en la calle Cinco de la colonia Analco se llevaron a cabo acciones de limpieza y mejoramiento urbano.

Las labores también se extendieron al bulevar José María Morales, donde una barredora mecánica trabajó en la remoción de tierra y basura arrastradas por las corrientes pluviales, con el objetivo de mantener despejada una de las principales vialidades del municipio.

De manera paralela, concluyeron los trabajos de mantenimiento en la Plaza Revolución Mexicana, como parte de la estrategia permanente de conservación de espacios públicos.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que las acciones forman parte del programa municipal “Todos Chambeando”, mediante el cual distintas dependencias mantienen atención constante en colonias, plazas y vialidades.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura en la vía pública, canales y drenajes, ya que gran parte de los problemas de encharcamientos e inundaciones se originan por la obstrucción de la infraestructura pluvial.

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