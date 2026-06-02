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Coahuila

Analizan ajustes escolares por inauguración del Mundial

El Gobierno de Coahuila consultará a padres y docentes antes de decidir posibles cambios en los horarios escolares durante el arranque del Mundial 2026

  • 02
  • Junio
    2026

La posibilidad de realizar ajustes en los horarios escolares durante la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 dependerá en gran medida de la opinión de madres, padres de familia y docentes, afirmó el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, al señalar que serán ellos quienes ayuden a definir si los estudiantes observan el evento en las escuelas o desde sus hogares. 

El mandatario indicó que el Gobierno del Estado analizará la propuesta de aplicar alguna medida especial para el próximo 11 de junio, fecha en que se llevará a cabo la ceremonia inaugural del torneo, aunque aclaró que no existe una decisión tomada. 

Explicó que antes de determinar una posible salida anticipada o modificación de actividades escolares será necesario consultar a la comunidad educativa para conocer su postura y evitar controversias. 

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Jiménez Salinas recordó que recientemente surgieron opiniones divididas respecto a la propuesta de adelantar el fin del ciclo escolar, por lo que consideró importante escuchar a los sectores involucrados antes de implementar cualquier ajuste. 

El gobernador reconoció que la inauguración del Mundial generará gran interés entre la población y que muchas familias buscarán seguir el arranque del torneo, especialmente por la relevancia que tendrá para la región noreste del país. 

Por ello, señaló que una de las alternativas será analizar si los estudiantes permanecen en las escuelas o si son los propios padres quienes deciden dónde observarán sus hijos la ceremonia inaugural. 

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Asimismo, destacó que para esas fechas ya estarán instalados los espacios de convivencia mundialista que prepara el estado, incluyendo el Fan Fest en Saltillo y otros eventos similares proyectados en diferentes municipios. 

Aunque consideró que la propuesta no es descabellada debido a la importancia del evento deportivo, insistió en que cualquier decisión deberá construirse con el consenso de padres de familia, maestros y autoridades educativas. 

“Vamos a ponerlo sobre la mesa”, señaló el gobernador, al dejar abierta la posibilidad de revisar opciones para que los estudiantes puedan seguir uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año sin afectar el desarrollo de las actividades escolares. 


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