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Nuevo León

Analizan consumo de alcohol en vía pública durante el Mundial

Los alcaldes de Monterrey y Guadalupe informaron que se evalúa permitir el consumo de alcohol en espacios públicos delimitados y Fan Zones

  • 05
  • Mayo
    2026

Tras concluir la reunión del Comité Coordinador de la FIFA en el Casino Monterrey, los alcaldes de Monterrey y Guadalupe informaron que se analiza permitir el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos delimitados y en las denominadas Fan Zones.

Al respecto, el edil regiomontano Adrián de la Garza señaló que, aunque actualmente el reglamento municipal prohíbe el consumo de alcohol en la calle, se está revisando la posibilidad de permitir que los turistas transiten con bebidas en áreas específicas. Sin embargo, aclaró que este punto aún se encuentra en etapa de definición.

"La zona de tolerancia serán las Fan Zones, donde estaremos muy atentos de todos los visitantes, tanto de la gente de Monterrey como de quienes nos visitan de otros estados y países", explicó De la Garza. 

Asimismo, precisó que estos puntos de reunión contarán con vigilancia especial, mientras que los comercios con permisos vigentes operarán de manera tradicional, vendiendo bebidas exclusivamente dentro de sus establecimientos.

Por su parte, el alcalde de Guadalupe, Héctor García, destacó que el principal desafío es encontrar un equilibrio logístico ante la llegada de turistas extranjeros cuyas ciudades de origen no cuentan con estas restricciones.

"El acuerdo próximo será definir qué tolerancia tendremos si alguien sale de un establecimiento con una bebida", indicó García.

Las autoridades locales y el comité organizador continuarán las mesas de trabajo para establecer reglas claras, con el objetivo de asegurar que tanto ciudadanos como turistas cuenten con la información necesaria antes del silbatazo inicial del torneo.


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