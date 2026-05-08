Perfilan posibles corredores y zonas de festejo para el Mundial

La zona metropolitana de Monterrey ya trazó una propuesta de movilidad y entretenimiento rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, con la definición de probables corredores, fan zones y áreas especiales donde se concentrarán aficionados, visitantes y residentes durante los partidos que albergará la ciudad.

Entre los puntos centrales del operativo destacan el Corredor FIFA, la Milla FIFA alrededor del estadio de Rayados y diversas zonas de convivencia que estarán distribuidas en Monterrey y Guadalupe.

Las autoridades también contemplan permitir el consumo de bebidas alcohólicas en espacios específicos dos horas antes y dos horas después de cada encuentro mundialista.

Esta es la propuesta del Corredor FIFA rumbo al estadio de Rayados

La propuesta, que aún no se aprueba, es que el denominado Corredor FIFA abarque aproximadamente ocho kilómetros conectando el centro de Monterrey con el Estadio Monterrey, ubicado en Guadalupe.

Se contempla que la ruta podría iniciar en la Plaza Zaragoza, desde la Macroplaza, Barrio Antiguo, Parque Fundidora, Parque España y el corredor verde Federico Gómez, y probablemente podría avanzar por las avenidas Guadalupe y Zaragoza hasta llegar al inmueble mundialista.

Además, las autoridades municipales analizan incorporar la Avenida Exposición como parte complementaria del circuito.

El objetivo es facilitar el desplazamiento de aficionados y garantizar zonas de convivencia y seguridad durante los encuentros de la Copa del Mundo.

Habrá Fan Fest y Fan Zones en distintos puntos de la ciudad

Como parte del plan de entretenimiento, el Gobierno estatal y los municipios definieron varias sedes donde se instalarán las Fan Fest y Fan Zones.

La Macroplaza será la sede principal del Fan Fest estatal, acompañada por espacios como Parque Fundidora y el Parque del Agua, este último aún por confirmar.

En Monterrey también se desplegarán actividades en el Palacio Municipal, Barrio Antiguo, el Corredor Verde y Parque España.

Por su parte, en Guadalupe la Plaza Principal fungirá como Fan Zone oficial y el Corredor Verde será acondicionado para recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales.

El municipio además busca impulsar la oferta gastronómica local, con espacios donde los asistentes podrán disfrutar de carne asada, cabrito, tacos y otros platillos típicos de Nuevo León.

Permitirán consumo de alcohol en zonas delimitadas

El municipio de Guadalupe informó que no será necesario modificar el reglamento municipal para permitir el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública durante el Mundial.

En cambio, se aplicará un criterio de tolerancia únicamente dentro de las zonas designadas y durante un periodo de dos horas antes y dos horas después de cada partido.

Las autoridades señalaron que habrá operativos de seguridad para evitar el uso de envases de vidrio y atender a personas en estado inconveniente mediante puntos de salud instalados en el corredor.

Estos módulos también ofrecerán atención médica e información para visitantes.

La 'Milla FIFA' tendrá accesos especiales para vecinos

El alcalde de Guadalupe, Héctor García, explicó que se implementará una estrategia especial de movilidad en las inmediaciones del estadio para evitar afectaciones a los residentes.

La llamada “Milla FIFA” abarcará sectores cercanos a las avenidas Pablo Livas, Exposición y Las Torres.

Como parte del operativo, los habitantes de la zona recibirán stickers con códigos QR que funcionarán como pases de acceso para ingresar a sus colonias durante los días de partido.

“Ya empezamos a levantar el padrón de la gente que habita allí; les pedimos una credencial de elector y un recibo de domicilio para entregarles su marbete con código QR”, explicó el edil.

Durante las jornadas mundialistas también se instalarán filtros de seguridad y accesos controlados en las inmediaciones del estadio.

Monterrey asegura estar listo para el Mundial 2026

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, aseguró que la ciudad se encuentra preparada para recibir la justa internacional gracias a inversiones en infraestructura, movilidad y seguridad.

Con estas acciones, Nuevo León busca consolidarse como una de las principales sedes del Mundial 2026 y ofrecer una experiencia integral tanto a turistas como a residentes durante la máxima fiesta del futbol.

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