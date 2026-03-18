Sheinbaum confirma 5 muertos en Dos Bocas; FGR investiga incendio

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la muerte de cinco personas tras el incendio registrado en la refinería Olmeca, en Dos Bocas, y señaló que la Fiscalía General de la República ya investiga las causas del siniestro.

“Como hubo pérdida de vidas humanas, entra la Fiscalía General de la República a hacer la investigación”, declaró durante su conferencia matutina.

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Incendio ocurrió fuera de la refinería

La mandataria precisó que el fuego se originó en la parte exterior del complejo, en una zona cercana al puerto, sin afectar directamente las operaciones de la refinería.

“Fue en la parte exterior de la refinería Dos Bocas… la refinería está operando al 100%”, aseguró.

Por su parte, Petróleos Mexicanos informó que el incendio fue controlado tras detectarse alrededor de las 6:00 horas en un área de almacenamiento de hidrocarburos en el municipio de Paraíso, Tabasco.

Posible causa: derrame tras lluvias intensas

De acuerdo con los primeros indicios, el siniestro pudo estar relacionado con la acumulación de residuos de hidrocarburos tras las lluvias recientes.

“Parece que hubo un derrame… después de que terminó la lluvia se provocó por alguna causa un incendio”, explicó Sheinbaum, al subrayar que será el peritaje técnico el que determine el origen exacto.

Confirman cinco víctimas mortales

La tragedia dejó cinco personas fallecidas. Según detalló la jefa del Ejecutivo, una de ellas era trabajadora de Pemex y las otras cuatro pertenecían a una empresa externa.

“Las cinco personas que lamentablemente fallecieron… cuatro son trabajadores de otra empresa”, indicó.

Pemex también confirmó las víctimas y aseguró que brindará acompañamiento a las familias, además de atención a posibles lesionados.

Por su parte, la FGR será la encargada de determinar responsabilidades, mientras que Pemex realiza su propio peritaje técnico.

“El propio Pemex está haciendo su peritaje técnico y el apoyo a las familias que requieran”, señaló.

Además, se desplegó personal de apoyo social en la zona para atender a los afectados.

Tras el incidente, surgieron preocupaciones por la cercanía de una escuela a la refinería. Aunque los dictámenes técnicos descartan riesgos inmediatos, el gobierno evalúa su reubicación.

“No salió que se requiera reubicar, pero pedí a Pemex que ayudaran… porque los padres lo están solicitando”, explicó.

Por otra parte, Pemex aseguró que las instalaciones no presentan afectaciones y continúan operando con normalidad, aunque se mantendrán las inspecciones como parte de los protocolos de seguridad.

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