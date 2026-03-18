Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
sheinbaum_dos_bocas_pemex_227297c6b5
Nacional

Sheinbaum confirma 5 muertos en Dos Bocas; FGR investiga incendio

La mandataria confirmó cinco muertos tras incendio en Dos Bocas. La FGR investiga el origen, mientras Pemex realiza peritajes y apoya a las familias afectadas

  • 18
  • Marzo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la muerte de cinco personas tras el incendio registrado en la refinería Olmeca, en Dos Bocas, y señaló que la Fiscalía General de la República ya investiga las causas del siniestro.

“Como hubo pérdida de vidas humanas, entra la Fiscalía General de la República a hacer la investigación”, declaró durante su conferencia matutina.

Lee la nota completa: Confirma Pemex cinco muertos tras incendio en Dos Bocas

Incendio ocurrió fuera de la refinería

La mandataria precisó que el fuego se originó en la parte exterior del complejo, en una zona cercana al puerto, sin afectar directamente las operaciones de la refinería.

“Fue en la parte exterior de la refinería Dos Bocas… la refinería está operando al 100%”, aseguró.

Por su parte, Petróleos Mexicanos informó que el incendio fue controlado tras detectarse alrededor de las 6:00 horas en un área de almacenamiento de hidrocarburos en el municipio de Paraíso, Tabasco.

Posible causa: derrame tras lluvias intensas

De acuerdo con los primeros indicios, el siniestro pudo estar relacionado con la acumulación de residuos de hidrocarburos tras las lluvias recientes.

“Parece que hubo un derrame… después de que terminó la lluvia se provocó por alguna causa un incendio”, explicó Sheinbaum, al subrayar que será el peritaje técnico el que determine el origen exacto.

Confirman cinco víctimas mortales

La tragedia dejó cinco personas fallecidas. Según detalló la jefa del Ejecutivo, una de ellas era trabajadora de Pemex y las otras cuatro pertenecían a una empresa externa.

“Las cinco personas que lamentablemente fallecieron… cuatro son trabajadores de otra empresa”, indicó.

Pemex también confirmó las víctimas y aseguró que brindará acompañamiento a las familias, además de atención a posibles lesionados.

Por su parte, la FGR será la encargada de determinar responsabilidades, mientras que Pemex realiza su propio peritaje técnico.

“El propio Pemex está haciendo su peritaje técnico y el apoyo a las familias que requieran”, señaló.

Además, se desplegó personal de apoyo social en la zona para atender a los afectados.

Tras el incidente, surgieron preocupaciones por la cercanía de una escuela a la refinería. Aunque los dictámenes técnicos descartan riesgos inmediatos, el gobierno evalúa su reubicación.

“No salió que se requiera reubicar, pero pedí a Pemex que ayudaran… porque los padres lo están solicitando”, explicó.

Por otra parte, Pemex aseguró que las instalaciones no presentan afectaciones y continúan operando con normalidad, aunque se mantendrán las inspecciones como parte de los protocolos de seguridad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

dthrsh_8626bff7c5
Voraz incendio en tejabán pone en riesgo a familias en Saltillo
finanzas_obra_publica_jpg_f2752fe9e3
Sheinbaum propone nueva ley para impulsar infraestructura
sat_sheinbaum_6257e937df
Sheinbaum propone flexibilizar las garantías fiscales
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_03_19_at_9_01_05_PM_50d2688f83
Rehabilita Monterrey pavimento de la avenida Enrique C. Livas
b93c41a3_2ce5_4927_b8f7_8bfb5a32fd60_5cfb554c52
Buscan darle orden al desarrollo urbano de Ramos Arizpe
IMG_2339_7f35fe67e6
Reactivarían nave industrial en San Pedro para fomentar el empleo
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T171124_070_c53cedafd2
Comienza Monterrey rehabilitación de la Carretera Nacional
Whats_App_Image_2026_03_17_at_7_48_47_PM_23c7f30f2c
Buscan prohibir materiales de relleno en envíos en NL
nl_cruce_trenes_96025e3034
Van legisladores federales contra cruces mortales del tren
publicidad
×