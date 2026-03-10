Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
dsgas_c85809964d
Tamaulipas

Apoya Inmujer Nuevo Laredo a más de 400 mujeres en tres meses

Cinthia Rodríguez Leija, directora del Inmujer Nuevo Laredo, comentó que 90 familias se han refugiado en la Casa Violeta desde que se fundó en diciembre de 2023

  • 10
  • Marzo
    2026

En los primeros meses de este año, más de 400 neolaredenses se han acercado, en busca de ayuda, al Instituto Municipal de la Mujer, principalmente por ser víctimas de violencia de diferente tipo y por necesitar atención psicológica.

En la Casa Violeta hay una familia refugiada actualmente, por violencia severa en el hogar.

Cinthia Rodríguez Leija, directora del Inmujer Nuevo Laredo, comentó que 90 familias se han refugiado en la Casa Violeta desde que se fundó en diciembre de 2023.

Aunque el Día Internacional de la Mujer ya pasó, fue el ocho de marzo, los problemas de desigualdad, agresiones y acoso hacia las mujeres continúan.

“Tenemos registrado por parte de las fiscalías, que por lo menos van hasta el cierre del último trimestre, más de 120 denuncias, entre ellas por violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial, y también por parte del Instituto de la Mujer. Lo que lleva este año, pues hemos dado aproximadamente un poco más de 400 atenciones a las mujeres.

Bueno la primera pues es la atención psicológica y las violencias por parte de este tipo de violencia, y también tenemos un pico alto en lo que son las violencias económicas para las mujeres. Hay muchas mujeres que requieren también de reglas de convivencia, requieren también que sus hijas e hijos estén protegidos económicamente, entonces son detalles que nosotras vemos cada vez que las mujeres vienen a pedir un servicio al instituto”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

62a3dab0_9cab_4406_8aff_c54c139701a2_b606edc99a
Impulsan bienestar femenino con Feria en Saltillo
poder_judicial_tamaulipas_dc6c3521cf
Poder Judicial de Tamaulipas inaugura nuevo juzgado en Jaumave
EH_UNA_FOTO_2026_03_11_T125925_146_7d4e14f350
Billboard nombra a HUNTR/X Mujeres del Año 2026
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_03_11_at_9_02_49_PM_f0bdaef913
Estados Unidos instalará oficina del FBI en Ecuador
Samuel_Garcia_a6e78384cb
Lanza Samuel García modelo de control interno y transparencia
Lorena_de_la_Garza_b75f3a8787
Aprueban reforma al derecho de autor hecha por Lorena de la Garza
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
fortalecen_conectividad_ruta_monterrey_mcallen_530985084f
Fortalecen conexión con Texas mediante ruta Monterrey-McAllen
publicidad
×