'China intentó influir en elecciones de EUA', asegura Trump

El presidente de EUA también aseguró que persisten vulnerabilidades en el sistema electoral estadounidense que podrían facilitar futuras injerencias extranjeras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó durante su discurso de este jueves que China habría trabajado para influir en los resultados de las elecciones de mitad de mandato de 2018, al tiempo que aseguró que persisten vulnerabilidades en el sistema electoral estadounidense que podrían facilitar futuras injerencias extranjeras.

Las declaraciones fueron acompañadas por la difusión de una serie de documentos recientemente desclasificados, los cuales, según el mandatario, evidencian riesgos para la seguridad electoral.

Sin embargo, buena parte del contenido hace referencia a posibles vulnerabilidades que ya habían sido identificadas y discutidas públicamente desde hace varios años.

Vincula a China con las elecciones de 2018

De acuerdo con Trump, el gobierno chino habría realizado acciones para intentar influir en el proceso electoral celebrado en 2018, cuando los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes, mientras que los republicanos conservaron la mayoría en el Senado.

El mandatario sostuvo que la documentación recientemente desclasificada fortalece sus señalamientos sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de protección del sistema electoral estadounidense frente a posibles operaciones de gobiernos extranjeros.

No obstante, no presentó nuevos elementos públicos que demuestren una alteración directa de los resultados de aquellos comicios.