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Coahuila

Benefician programas sociales a familias en Parras

Entre los programas más destacados se encuentran talleres de prevención, asistencia alimentaria y actividades de integración comunitaria.

  • 18
  • Marzo
    2026

Mujeres, niños y adultos mayores del municipio siguen recibiendo atención prioritaria gracias a la intensificación de programas de trabajo social en la cabecera municipal y zonas rurales.

 Las autoridades locales buscan garantizar sus derechos y fomentar la paz comunitaria a través de acciones concretas que ya muestran resultados favorables.

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El alcalde Fernando Orozco destacó el papel clave del DIF Estatal en estas iniciativas, señalando que su apoyo ha permitido llegar a más familias y fortalecer los servicios sociales. 

“El trabajo conjunto ha sido fundamental para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan”, afirmó.

Entre los programas más destacados se encuentran talleres de prevención, asistencia alimentaria y actividades de integración comunitaria. Las autoridades municipales aseguraron que continuarán impulsando estas acciones, con el objetivo de mantener un impacto positivo y constante en los sectores más vulnerables de Parras de la Fuente. 

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