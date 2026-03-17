Comienza Monterrey rehabilitación de la Carretera Nacional

El municipio de Monterrey anunció el arranque de los trabajos de rehabilitación de pavimento en la Carretera Nacional, los cuales darán inicio la noche de este martes.

“Por instrucciones del alcalde Adrián de la Garza, se atenderá la superficie de rodamiento de las principales avenidas de la ciudad con trabajos nocturnos para afectar lo menos posible a los automovilistas”, informó el municipio a través de un comunicado.

El programa “Vialidades Regias 2026”, aseguraron, busca atender de manera prioritaria las superficies de rodamiento en las avenidas con mayor carga vehicular de la ciudad.

TRAMOS Y HORARIOS DE INTERVENCIÓN

La zona de obra se concentrará inicialmente en el sentido de norte a sur (salida hacia Santiago), abarcando los siguientes puntos:

Punto de inicio: Altura del centro comercial Esfera.

Punto de cierre: Avenida Portal del Huajuco y Plaza Omnia.

Horario de trabajo: De las 23:00 horas (11:00 p.m.) a las 05:00 horas del miércoles 18 de marzo

RESTRICCIONES VIALES Y SEGURIDAD

Durante la jornada laboral, se aplicarán restricciones parciales en los carriles conforme avance la maquinaria.

El municipio informó que la zona contará con señalización preventiva para advertir a los conductores a distancia.

También apoyo permanente de elementos de Tránsito municipal para agilizar el flujo y garantizar la seguridad de los trabajadores.

Las autoridades exhortan a los ciudadanos a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad en zona de obras y, de ser posible, anticipar sus traslados durante las horas de intervención.

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