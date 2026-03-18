Alistan escuelas con mejoras durante periodo vacacional

El director del Instituto de Infraestructura Educativa, Julio Long, informó que durante las próximas semanas se llevarán a cabo diversas labores de mantenimiento y mejora en los planteles escolares, aprovechando el periodo vacacional de los estudiantes.

Señaló que estos días permiten trabajar al interior de las instituciones sin riesgo de accidentes para los alumnos, lo que facilita avanzar en obras y adecuaciones necesarias.

Buscan prevenir robos y actos vandálicos

El funcionario explicó que, como parte de las acciones preventivas, se solicitará el resguardo de materiales y equipo dentro de las escuelas durante el receso, con el objetivo de evitar robos o actos vandálicos.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad para colaborar en el cuidado de los planteles educativos, vigilando y reportando cualquier situación sospechosa que pudiera afectar estos espacios.

Preparan escuelas ante temporada de calor

Finalmente, Julio Long abordó la próxima temporada de calor, la cual se prevé con temperaturas elevadas. Indicó que se trabaja para que la mayoría de las instituciones cuenten con condiciones adecuadas que permitan a los estudiantes sobrellevar las altas temperaturas, garantizando entornos seguros y propicios para el aprendizaje una vez que regresen a clases.

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