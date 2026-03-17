¡Se esfuma! Capital Anthem obtiene preventas y vacía oficinas

Una mujer sampetrina, quien será identificada con el nombre ficticio de “Sofía”, invirtió $20 millones de pesos en un proyecto inmobiliario llamado “Estela”, que se construiría en Culiacán, Sinaloa, y el cual le dejaría grandes ganancias.

El complejo de dos torres con 30 niveles cada una, que albergaría departamentos, oficinas y hasta penthouses, le fue ofrecido por el desarrollador inmobiliario, también sampetrino, Gabriel Quirós Sada, de la empresa Anthem Capital, en el 2017, y debió estar listo cuatro años después, pero como “Sofía” veía que el proyecto se retrasaba, fue al lugar y resulta que no había nada.

Por tal motivo, la mujer fue la primera inversionista en denunciar a Quirós Sada por fraude y ahora este se encuentra prófugo de la justicia, pues hay por lo menos tres querellas ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León que le reclaman $53 millones de pesos con cuyo dinero se esfumó.

Quirós Sada ofrecía el proyecto tanto en esquema de inversión mediante contratos que pagaría con títulos y acciones en “Estela” como en preventas para compradores de departamentos y oficinas.

En ambos casos, timó a sus víctimas, pues se ha esfumado totalmente. Prueba de ello es que tienen una orden de aprehensión, además de que sus oficinas en el edificio Kerkus, que está en Residencial Chipinque, de San Pedro, ahora están vacías.

El Horizonte realizó un recorrido por el lugar y guardias confirmaron que desde hace meses las oficinas de Anthem Capital están desocupadas.

Otra señal que llamó la atención recientemente es que el portal de internet de Anthem Capital eliminó el mecanismo que permitía a los interesados conocer el esquema de compra de oficinas y departamentos del complejo Estela: el pasado viernes aún aparecía información sobre la forma de adquirir espacios dentro del desarrollo.

Geddy Sabas Escalante, abogado de una de las afectadas, señaló que Quirós Sada era un personaje conocido en San Pedro y que incluso lo tenían “ubicado” antes de que la Fiscalía de Nuevo León lograra que un juez le retirara la orden de llevar el proceso en libertad y se internara en el penal.

Quirós Sada residía en San Pedro, donde su familia continúa viviendo y donde durante años desarrolló relaciones sociales que ayudaron a consolidar su imagen como promotor inmobiliario.

De hecho, ahí vive en San Pedro; de hecho, lo teníamos localizado, pero hasta que presentó este último amparo, que también se lo negaron y como no tiene ninguna suspensión, por eso es que trae la captura; obviamente, ya no está ahí.

“Pero ahí está su familia, vive ahí su hija, su esposa, pero obviamente sí hay mucha gente ahí que lo conoce y dicen varias cosas de él”, señaló el litigante.

Este lunes, El Horizonte publicó que Quirós Sada defraudó a regios a los que convenció de invertir en el proyecto “Estela Corporate Center”, un complejo que, según las presentaciones hechas a inversionistas, contemplaba la construcción de dos torres corporativas con oficinas y espacios residenciales.

A través de Anthem Capital, Quirós Sada ofrecía participaciones y la posibilidad de adquirir unidades dentro del desarrollo como parte de un esquema de preventa dirigido principalmente a inversionistas de alto poder adquisitivo.

Hasta el momento suman tres denuncias por $53 millones de pesos, entre estas la de “Sofía”, y las cuales derivaron en una investigación penal que mantiene a Quirós Sada bajo proceso judicial. En uno de los expedientes ya fue vinculado a proceso por el delito de fraude; una instancia judicial ordenó modificar las medidas cautelares para que enfrentara el procedimiento en prisión preventiva.

En febrero pasado, el empresario no se presentó ante la autoridad para cumplir con esa resolución, lo que llevó a que se emitiera una orden de aprehensión en su contra.

Seguiría en el país

A pesar de ello, las autoridades consideran que podría permanecer dentro del país debido a que previamente le fueron retirados sus documentos de viaje.

Quirós Sada tiene la nacionalidad mexicana y española, por lo que un juez le retiró ambos pasaportes y la visa, lo cual le había impedido salir de México.

“Dejó visa y pasaporte en juzgados; nosotros, por el tema de que no lo encontrábamos, la primera vez que no compareció fue capturado por orden de aprehensión, entonces le quitaron pasaporte mexicano y español y la visa americana”, comentó el abogado de una de las víctimas, Geddy Sabas Escalante.

Firma Regia también defraudó a inversionistas de Sinaloa, según reportan abogados

No solo en Nuevo León hay víctimas del fraude cometido por la empresa inmobiliaria Anthem Capital, del sampetrino Gabriel Quirós Sada, sino también en Culiacán, Sinaloa.

En esta ciudad, se construiría el complejo “Estela” de dos torres de 30 pisos cada una para departamentos y oficinas corporativas, el cual no se edificó, pero sí sirvió para defraudar a personas con un monto, hasta el momento de $53 millones de pesos, tan solo en Nuevo León.

Tanto abogados de afectados como redes sociales reportan que Quirós Sada también timó a personas de Sinaloa, pero no en el esquema de inversión del proyecto, sino en el de preventas, pues los clientes que dieron anticipos no han recibido respuestas de los proveedores.

Hasta el momento, se desconoce cuántos serían los afectados y el monto global del daño económico, pero, según anuncios, los departamentos u oficinas costaban hasta $5 millones de pesos.

Según el sitio web y las redes sociales del proyecto, Anthem Capital, de Quiró Sada, se asoció en Sinaloa con la empresa Grupo Grubsa del desarrollador Adrián Bastidas Bernal para construir el “Estela Corporate Center”, que tendría una inversión de $1,445 millones de pesos.

Quienes compraron oficinas por adelantado o dieron anticipos para que se les apartara una oficina, ahora no localizan a los representantes de Grubsa ni tampoco a los de Anthem Capital.

Estela Corporate Center cerró sus puertas; la zona donde se edificarían las dos torres de oficinas –Boulevard Pedro Infante 2570, en pleno Desarrollo Urbano Tres Ríos– luce desierta; los “inversionistas” ni siquiera terminaron de colocar los cimientos de la “obra”, indicó uno de los clientes.

Y es que dichas torres fueron ofertadas desde noviembre de 2018 por la inmobiliaria Grupo Grubsa en su perfil de Facebook, donde el proyecto comenzó a tomar forma y posteriores publicaciones con funcionarios de aquel estado.

Esta relación entre ambas empresas pone en duda la cifra de afectados, siendo que el proyecto de “Estela Corporate Center” fue ofertado en ambos estados; incluso el representante legal de una de las afectadas, Geddy Sabas Escalante, consideró que esto es posible y desconoce cuántas personas pudieron ser afectadas.

“Conozco a los otros dos y sabemos que hay más, pero creo que no han denunciado y también se me hace que allá en Sinaloa también hubo gente que defraudó, pero no lo podría asegurar”, señaló el litigante.

Mientras tanto, en un recorrido de El Horizonte, se pudo constatar que el rastro de Anthem Capital, con sede en San Pedro, Nuevo León, es nulo; las supuestas oficinas que se ubicaban en la Torre Sur Kerkus ya no aparecen en el directorio de este complejo.

En el caso de la inmobiliaria sinaloense, su perfil y portal web siguen activos a pesar de haber sido partícipes de este desarrollo que presuntamente desfalcó millones de pesos sin conocer el monto total.

Se esfuma con el dinero

El empresario sampetrino se esfumó con millones de pesos de inversionistas tanto de Nuevo León como de Sinaloa, pues ya no se supo de él luego de que fue denunciado por incumplir en la construcción de un complejo inmobiliario en Culiacán.

Gabriel Quirós Sada ofrecía tanto esquema de inversión en el proyecto “Estela Corporative Center” como preventa de condominios.

En Nuevo León hay tres denuncias que suman $53 millones de pesos; una de ellas es la de “Sofía” por $20 millones de pesos.

Personas que lo conocían indican que el empresario de Anthem Capital era alguien conocido en los círculos sampetrinos y que inspiraba confianza por su apellido.

Las oficinas de Anthem Capital del edificio Kerkus, de Residencial Chipinque, ya están vacías.

También se tumbó de la página de internet el portal para acceder a las preventas de departamentos y oficinas.

Comentarios