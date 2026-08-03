Caen 40% las preinscripciones en preescolar de Coahuila

Autoridades educativas señalaron que pasó lo contrario con la Secundaria donde se logró el 97% de los registros, mientras que en Primaria un 87%

La caída en el número de nacimientos ya comenzó a reflejarse en las aulas de Coahuila y el nivel más afectado es Preescolar, donde la demanda de espacios disminuyó de forma considerable durante el proceso de preinscripciones para el próximo ciclo escolar. Las autoridades educativas reconocen que este fenómeno obliga a replantear la planeación académica y la distribución de recursos en las escuelas.

La coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna de Coahuila, Flor Rentería Medina, informó que únicamente se alcanzó cerca del 60% de la meta prevista para Preescolar, una cifra que confirma el descenso paulatino de la matrícula observado desde los ciclos escolares 2024-2025 y 2025-2026.

Precisó que este comportamiento no está relacionado con falta de cobertura educativa ni con problemas de acceso a los planteles, sino con la disminución en la natalidad registrada en la entidad, situación que comienza a modificar la conformación de los grupos escolares.

En el resto de los niveles básicos el panorama es distinto. En Secundaria se logró aproximadamente el 97% de la meta de preinscripciones, mientras que en Primaria la cobertura alcanzó alrededor del 87 por ciento.

La funcionaria detalló que para Secundaria se contabilizaron cerca de 14,000 estudiantes; en Primaria, entre 8,000 y 10,000 alumnos, y en Preescolar alrededor de 6,000 menores inscritos para el siguiente ciclo.

Indicó que la Secretaría de Educación mantiene un monitoreo permanente de las cifras con el propósito de reorganizar grupos, optimizar la asignación de docentes y adecuar la operación de los planteles conforme a las necesidades de cada región.

La disminución en la matrícula ha generado incertidumbre entre maestros de Preescolar, quienes temen que algunos jardines de niños puedan sufrir ajustes en su funcionamiento debido al menor número de alumnos.

No obstante, Rentería Medina subrayó que el secretario de Educación de Coahuila ha sido claro al señalar que no existe un proyecto para cerrar jardines de niños. Agregó que la dependencia analiza diversas alternativas para enfrentar el cambio demográfico sin afectar la atención educativa ni la prestación del servicio en las escuelas.