Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
caen_29_operativos_ramos_arizpe_0944ed9d7b
Coahuila

Caen 29 personas por operativos de seguridad en Ramos Arizpe

Estas detenciones se efectuaron durante despliegues simultáneos en distintos sectores del municipio, en conjunto con elementos de distintas autoridades

  • 16
  • Febrero
    2026

Un total de 29 personas fueron detenidas durante operativos de seguridad realizados el fin de semana en Ramos Arizpe, como parte de acciones coordinadas entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno para la prevención y combate de delitos.

caen-29-operativos-ramos-arizpe.jpg

Las detenciones se efectuaron durante despliegues simultáneos en distintos sectores del municipio, en los que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, Policía del Estado, Agencia de Investigación Criminal y la Policía Municipal de Ramos Arizpe.

caen-29-operativos-ramos-arizpe.jpg

De acuerdo con la información oficial, las personas aseguradas fueron puestas a disposición del juez calificador o del Ministerio Público, según la falta administrativa o delito detectado, para el seguimiento legal correspondiente.

caen-29-operativos-ramos-arizpe.jpg

Las acciones forman parte de la estrategia estatal de seguridad impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, enfocada en reforzar la presencia operativa y la coordinación interinstitucional en municipios del estado.

caen-29-operativos-ramos-arizpe.jpg

Alcalde anuncia que operativos de seguridad serán permanentes

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, señaló que estos operativos se mantendrán de manera permanente, con el objetivo de inhibir conductas delictivas y atender de forma oportuna los reportes ciudadanos.

caen-29-operativos-ramos-arizpe.jpg

Autoridades municipales indicaron que los despliegues continuarán en diferentes horarios y zonas del municipio como parte de una estrategia preventiva para preservar la seguridad y el orden público


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_8784_c4bb171af2
DIF Ramos Arizpe aplica 700 dosis contra sarampión e influenza
IMG_8351_ad5119f04d
Analizan reabrir presa Palo Blanco pese a cocodrilos
IMG_8619_f78b9d3d7f
Ramos Arizpe retirará camiones fuera de norma
publicidad

Últimas Noticias

GUQ_4h_D_XUAA_h_IH_8532ea691b
¡Al quirófano! Katty Martínez sufre rotura de ligamento cruzado
deportes_edson_alvarez_aee5dd7977
Edson Álvarez causa baja con el Tri para la fecha FIFA
amparos_d0eaa7d056
SCJN confirma créditos por más de $246 mdp en tres amparos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_49_32_AM_0090e2e4aa
Tres firmas van por AHMSA en su subasta del 27 de febrero
HB_Tkxyl_XYAEK_6_WQ_0711130fe7
Nuevo León amplía tarifa preferencial a 150 mil estudiantes
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_13_AM_18fcae7c50
Miércoles de Ceniza: origen y significado del ritual católico
publicidad
×