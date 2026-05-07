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Nuevo León

Capturan a seis mediante Operativo Muralla en Doctor Arroyo

Elementos de Fuerza Civil decomisaron al menos tres camionetas, un vehículo tipo Charger, cinco armas largas, así como un fusil tipo Barrett

  • 07
  • Mayo
    2026

Durante el operativo muralla en el municipio de Doctor Arroyo, elementos de Fuerza Civil aseguraron detenidos , vehículos y armas.

Además durante los hechos generados en un recorrido de vigilancia en brechas cercanas al municipio, la policía logró interceptar a delincuentes armados.

Al coparles las rutas de escape, la policía logró la detención de seis delincuentes armados.

Asimismo, los vehículos en que se desplazaban y realizaban actos de violencia fueron asegurados.

Las autoridades estatales decomisaron 5 armas largas, 3 camionetas, un automóvil Charger, un fusil de asalto tipo barrer calibre 50.

Los inculpados y lo asegurado fue trasladado a las instalaciones de Fuerza Civil para que sea el ministerio Público quien integre la carpeta de investigación.


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