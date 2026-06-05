Capturan a hombre acusado de robo en la Vicente Guerrero

Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana lograron la detención de un hombre señalado como probable responsable de un robo cometido en un expendio ubicado en la colonia Vicente Guerrero, hecho que recientemente había sido difundido a través de redes sociales mediante un video de vigilancia.

De acuerdo con la información oficial, en las imágenes se observa a un individuo que amenaza a los empleados del establecimiento localizado sobre el bulevar Vicente Guerrero para apoderarse de dinero en efectivo.

Tras conocerse el caso, agentes adscritos a la delegación Oriente realizaron labores de investigación y recorridos en distintos sectores de la ciudad para ubicar al sospechoso.

Las autoridades informaron que el detenido, identificado como Jonathan Yair “N”, de 29 años, fue localizado este viernes en la colonia El Salvador y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica.

Mantienen coordinación con la Fiscalía

La Comisaría señaló que mantiene coordinación con la Fiscalía General del Estado para el seguimiento de las investigaciones e invitó a posibles afectados a presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.

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