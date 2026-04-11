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Capturan a implicado en asesinato de agentes en Morelos

La FGR detuvo en Culiacán a un hombre acusado de homicidio y secuestro agravado contra agentes federales en un ataque ocurrido en 2020 en Cuernavaca

  • 11
  • Abril
    2026

La Fiscalía General de la República informó sobre la detención de Óscar Raúl “N”, quien contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en los delitos de homicidio calificado y secuestro agravado, relacionados con un ataque contra agentes federales ocurrido en 2020.

La captura se realizó en la colonia Industrial El Palmito, en Culiacán, como resultado de un operativo conjunto entre elementos de la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tras trabajos de campo, inteligencia y seguimiento.

Ataque armado en Cuernavaca dejó dos agentes muertos

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron el 7 de febrero de 2020 en Cuernavaca, cuando un grupo de personas armadas atacó con armas de alto calibre a agentes federales ministeriales.

En el lugar, uno de los elementos perdió la vida, mientras que otro fue privado de la libertad y posteriormente localizado sin vida al interior de un vehículo.

Traslado y proceso judicial

Tras su detención, al imputado le fueron leídos sus derechos conforme al debido proceso y posteriormente fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal en Morelos, con sede en Xochitepec.

Ahí quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación legal en las próximas etapas del proceso.

La FGR recordó que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona detenida debe ser considerada inocente hasta que se determine su responsabilidad mediante una sentencia emitida por la autoridad competente.


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