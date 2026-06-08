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Coahuila

Celebra Javier Díaz alta participación ciudadana en elecciones

Asimismo, reconoció el trabajo coordinado entre autoridades, seguridad y la propia ciudadanía que permitieron que la jornada se desarrollara de manera ordenada.

  • 08
  • Junio
    2026

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, expresó su satisfacción por la amplia participación registrada durante la jornada electoral del pasado 7 de junio, al considerar que los ciudadanos respondieron de manera ejemplar al llamado de las urnas.

El edil destacó que el proceso para la renovación del Congreso del Estado se desarrolló en un ambiente de tranquilidad y con una importante afluencia de votantes.

Díaz González señaló que los niveles de participación alcanzados convierten esta elección en un hecho histórico para Coahuila, al recordar que, de acuerdo con datos proporcionados por el presidente consejero del Instituto Electoral de Coahuila, más del 50 por ciento del padrón electoral acudió a ejercer su derecho al voto. Indicó que esta cifra refleja el interés de la ciudadanía por involucrarse en las decisiones democráticas de la entidad.

El presidente municipal atribuyó estos resultados a las condiciones de seguridad, paz social y responsabilidad ciudadana que prevalecen tanto en Saltillo como en el resto del estado.

Asimismo, reconoció el trabajo coordinado entre autoridades electorales, corporaciones de seguridad y la propia ciudadanía, factores que permitieron que la jornada se desarrollara de manera ordenada y con una destacada participación de los coahuilenses.


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