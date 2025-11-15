Celebran marcha pacífica por la seguridad en Saltillo

Jornada pacífica de manifestaciones en la capital del estado de Coahuila, en la que se pidió que la paz y justicia lleguen no solo a esta entidad, sino a todo el país.

Desde tempranas horas, diversos contingentes tomaron las calles, alzando la voz para exigir que se atienda seguridad en el país. Aunque Coahuila es reconocido como un estado seguro, los asistentes señalaron que esta condición debe servir como ejemplo nacional.

Entre los participantes se encontraban jóvenes, adultos mayores y colectivos que portaban banderas de la generación Z. También se sumaron actores políticos de partidos como Movimiento Ciudadano, que recriminaron al gobierno federal.

La movilización concluyó frente al palacio de Gobierno, donde los asistentes colocaron pancartas con mensajes diversos. Pese al revuelo que se generó en otras entidades, en la capital del Coahuila todo se desarrolló con calma y hubo saldo blanco.

Comentarios