Úrsula Corberó y Chino Darín se convierten en padres

Úrsula Corberó y Ricardo “Chino” Darín se han convertido en padres por primera vez.

La pareja recibió a su bebé en la ciudad de Barcelona este lunes, de acuerdo con el programa español Y Ahora Sonsoles (Antena 3).

La llegada del bebé de la pareja de actores ha causado gran revuelo entre sus seguidores, pues en sus redes sociales ambos solían dar uno que otro vistazo de la manera en la que se estaban preparando para la llegada de su primer hijo en común.

Hasta el momento, no ha trascendido si el bebé de la pareja es niño o niña, ni más detalles del alumbramiento.

Sin embargo, parece que la estrella de La Casa de Papel podría haber dado una pista en diciembre pasado a través de sus redes sociales.

La actriz española compartió una tierna fotografía de unos zapatitos tejidos en color azul, lo cual habría sido una señal de que el bebé que esperaba era un varoncito.

Apenas el pasado fin de semana, la pareja había compartido unas imágenes en sus redes sociales en las que Úrsula lucía su crecido baby bump, además de mostrar la forma en la que se preparaban para la llegada del bebé.

En una de las fotos, tomada por “Chino” Darín, se aprecia a la actriz con las manos extendidas hacia el cielo y con las siguientes palabras: "Que la fuerza te acompañe, @ursulolita".

Las reacciones a esta imagen no se hicieron esperar, pues el mensaje era claro: Úrsula Corberó estaba a poco de convertirse en mamá.

Además de esto, Úrsula Corberó compartió en sus stories una imagen de su pareja armando la cuna del bebé.

