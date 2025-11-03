Cerrar X
Coahuila

Cierran cifras en panteones, pero siguen las visitas en Saltillo

Familias acudieron este lunes a dejar flores y veladoras; autoridades reportaron saldo blanco en el cierre del operativo de Día de Muertos

  • 03
  • Noviembre
    2025

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Saltillo dio a conocer el cierre oficial de cifras de visitantes en los panteones de la ciudad durante los días 1 y 2 de noviembre, fechas en que miles de familias acudieron a recordar a sus difuntos.

De acuerdo con el reporte, el Panteón Santiago fue el más concurrido con alrededor de 15 mil visitantes, seguido por San Esteban con más de 12 mil y el Panteón Dolores con 6,163 personas. Otros camposantos, como Jardines del Arcángel, Jardín de los Pinos, La Paz y Valle del Santo Cristo, también registraron una importante afluencia sin novedades de consideración.

Sin embargo, aunque el conteo oficial cerró el domingo 2, durante la mañana de este lunes 3 de noviembre aún se observaron personas llegando a los principales panteones de la ciudad, especialmente en Santiago, San Esteban, Santo Cristo y Dolores, ubicados en el sector de La Aurora.

Las familias aprovecharon el día para dejar flores frescas, encender veladoras y compartir un momento de recuerdo con sus seres queridos.

Además, varios comerciantes mantuvieron sus puestos instalados a las afueras de los panteones, ofreciendo flores, coronas, alimentos y bebidas típicas de la temporada.

La jornada transcurrió con tranquilidad y bajo la supervisión de las autoridades municipales, que reportaron saldo blanco en las actividades conmemorativas del Día de Muertos en la capital coahuilense.


