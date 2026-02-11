Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
IMG_8052_5012e355a5
Coahuila

Madres cierran primaria en Saltillo por presuntas agresiones

Madres cerraron la primaria Beatriz Eugenia Flóres en Saltillo para exigir a Educación atender denuncias de amenazas y conflictos entre padres

  • 11
  • Febrero
    2026

Madres de familia cerraron este miércoles la escuela primaria Beatriz Eugenia Flóres Alvarado, turno matutino, en Saltillo, para exigir la intervención de las autoridades educativas ante señalamientos de agresiones verbales, amenazas y falta de atención institucional, originados —aseguran— por un conflicto entre padres que se arrastra desde diciembre.

De acuerdo con los testimonios, la situación comenzó cuando una madre de familia, identificada como Guadalupe Lugo, acusó a un alumno de haber dirigido insultos a su hijo. A partir de ese señalamiento, otras madres afirman que se generaron confrontaciones constantes, algunas de ellas directamente contra menores, tanto dentro como en las inmediaciones del plantel.

Una de las inconformes relató que observó cómo un niño fue increpado de manera directa por la adulta señalada, mientras el menor negaba los hechos. Al intentar intervenir para detener el regaño, dijo haber recibido gritos y amenazas verbales, lo que marcó —según su testimonio— el inicio de un clima de tensión permanente en la escuela ubicada en la colonia Privada Las Torres, al oriente de la ciudad.

IMG_8061.jpeg

Las madres aseguraron que el caso no es aislado, y señalaron que existen antecedentes similares en otro plantel donde presuntamente se registraron conflictos por situaciones parecidas. Indicaron que el ambiente generado ha provocado temor entre alumnos y padres, especialmente durante los horarios de entrada y salida, cuando algunas madres evitan permanecer en el exterior de la escuela.

Otra madre afirmó que su hijo fue acorralado y agredido verbalmente, situación que denunció ante la Secretaría de Educación en diciembre pasado. No obstante, al dar seguimiento al caso, aseguró que se le informó que no existían registros oficiales, pese a que personal directivo del plantel le indicó que sí se había levantado un reporte.

Entre las denuncias también se mencionan presuntas amenazas hacia docentes, particularmente contra una maestra, así como la presencia recurrente de la madre señalada vigilando el plantel, lo que —según los testimonios— ha generado inquietud entre los estudiantes, quienes afirman recibir advertencias para no interactuar con su hijo.

IMG_8053.jpeg

Ante la falta de respuestas claras y la contradicción sobre la existencia de expedientes, las madres optaron por cerrar el plantel de manera pacífica, con el objetivo de que la autoridad educativa revise los hechos, garantice la seguridad de los menores y determine responsabilidades.

Las manifestantes subrayaron que su protesta no busca confrontación, sino certeza, protección para las niñas y niños y un entorno escolar seguro, y advirtieron que mantendrán la medida hasta recibir una respuesta formal por parte de la Secretaría de Educación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

padres_presupuesto_educacion_8aa721bbee
Piden presupuesto para educación a niños neurodivergentes
EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T155624_029_0a65f21d59
Padres de familia exigen solución a fallas eléctricas en primaria
f1974c29_b755_40ca_b1c9_fa74469e39d3_e43661bb3d
Madres cierran jardín en Reynosa por falta de respuesta escolar
publicidad

Últimas Noticias

cnne_640821_aumentan_casos_de_sarampion_ee_uu_48a317c2af
Descartan brote de sarampión en escuela de Reynosa
nl_lidera_lista_nacional_empleo_9183e6f75c
Nuevo León lidera lista nacional de generación de empleos
ayuda_humanitaria_cuba_9ffda8de23
Arriban barcos mexicanos a Cuba con ayuda humanitaria
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
conductora_libre_tras_atropello_avenida_leones_40c49b41b6
Liberan conductora tras atropello de joven en Paseo de los Leones
fuerza_aerea_mexicana_nuevo_leon_86146fbad5
Base Aérea N° 14 en NL celebra 111 años de Fuerza Aérea Mexicana
publicidad
×