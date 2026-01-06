Cierran actividades decembrinas en ejidos del sureste de Coahuila

Con un ambiente festivo y de convivencia familiar, concluyeron las actividades del programa Sabrina en ejidos del sureste de Coahuila, mediante la tradicional partida de la Rosca de Reyes y la entrega de obsequios a niñas y niños.

El cierre tuvo lugar en la colonia Tanquesito, donde familias completas se reunieron para compartir una de las celebraciones más representativas de la temporada.

Durante el encuentro, el licenciado José Luis López Cepeda convivió de manera cercana con habitantes de la comunidad, escuchando sus inquietudes y fortaleciendo el vínculo con las familias.

La participación infantil fue uno de los elementos más destacados del evento, al aportar entusiasmo y alegría, reafirmando la importancia de impulsar acciones sociales que prioricen el bienestar de las nuevas generaciones.

Autoridades y organizadores señalaron que con este tipo de actividades se refuerza el tejido social y se mantienen vivas las tradiciones populares en colonias y ejidos de la región.

Con el cierre de estas jornadas, se reiteró el compromiso de continuar promoviendo espacios de unidad, apoyo comunitario y convivencia familiar a lo largo del año.

