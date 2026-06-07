Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
ciudadanos_cumplen_con_votar_esperan_cumplimiento_ganadores_29e8f5439c
Coahuila

Ciudadanos cumplen con votar; ahora esperan resultados

Tras emitir su sufragio, varios coincidieron en la importancia de participar en la toma de decisiones que definirán la integración del Poder Legislativo estatal

  • 07
  • Junio
    2026

Desde las primeras horas de este domingo, ciudadanos de distintas regiones de Coahuila acudieron a las casillas para participar en la elección de las 25 diputaciones que integrarán el Congreso del Estado

Incluso antes de la apertura oficial de los centros de votación, programada para las 8:00 de la mañana, ya se observaban filas de personas dispuestas a ejercer su derecho al voto en una jornada que transcurrió de manera ordenada.

ciudadanos-cumplen-con-votar-esperan-cumplimiento-ganadores.jpg

Muchos electores señalaron que hicieron un espacio en sus actividades dominicales para acudir a las urnas y cumplir con su responsabilidad cívica.

Coinciden en resaltar importancia de participación en elecciones 

Tras emitir su sufragio, varios coincidieron en la importancia de participar en la toma de decisiones que definirán la integración del Poder Legislativo estatal para los próximos años.

Los ciudadanos manifestaron que ahora corresponde a quienes resulten ganadores responder a la confianza depositada en las urnas.

ciudadanos-cumplen-con-votar-esperan-cumplimiento-ganadores.jpg

Indicaron que esperan que las promesas realizadas durante las campañas se traduzcan en resultados concretos desde el Congreso de Coahuila, con iniciativas y acciones que atiendan las principales necesidades de la población.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

8ee2b1c8_9315_4787_8f7c_82f296f6941e_a779d3b240
PRI ve en triunfo legislativo una señal rumbo a 2027 en Coahuila
sheinbaum_eleccionesjpg_8c18d67d9b
Se pronuncia Sheinbaum sobre resultados electorales en Coahuila
llama_manolo_jimenez_cerrar_filas_proceso_electoral_129a16e8bc
Llama Manolo Jiménez a cerrar filas tras proceso electoral
publicidad

Últimas Noticias

mexico_exportara_japon_un_millones_de_barriles_de_petroleo_2ac7404386
Petróleo de Texas sube un 0.84 %, hasta 91.30 dólares
lluvia_nl_d2c44058ca
Alerta Protección Civil por presencia de lluvias en Nuevo León
ue_talibanes_f4d1d67d7b
Confirman talibanes invitación de UE para reunión
publicidad

Más Vistas

OP_COMERCIO_4_14f55d69_fill_1200x600_b24fb1fd42
Realiza Monterrey 42 decomisos en operativos durante dos días
image00006_1_3ac777f665
Se abre al público la primera etapa del Parque del Agua
nl_terreno_apodaca_687907e2bf
'Regala' Apodaca un megaterreno valuado en $700 millones de pesos
publicidad
×