INE alista elección en Coahuila con avance total

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila reportó que la organización de la jornada electoral del próximo 7 de junio se encuentra prácticamente al 100 por ciento, con más de 2.5 millones de ciudadanos en posibilidad de ejercer su derecho al voto y con el inicio de la distribución de paquetes electorales a las presidencias de las mesas directivas de casilla.

Miguel Castillo Morales, encargado del Despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE en Coahuila, informó que los únicos trabajos pendientes corresponden a la entrega de documentación y materiales electorales, proceso que comenzó este lunes y que deberá concluir antes del inicio de la jornada.

Explicó que las boletas electorales ya fueron contadas, selladas e integradas en los paquetes correspondientes para cada casilla, los cuales son distribuidos bajo esquemas de seguridad y coordinación con autoridades estatales.

El funcionario destacó que todos los ciudadanos seleccionados para integrar las mesas directivas de casilla ya fueron capacitados, recibieron su nombramiento y participaron en simulacros previos, por lo que el instituto considera concluida la etapa principal de preparación operativa.

Para esta elección se instalarán 4 mil 275 casillas en la entidad, de las cuales 4 mil 260 serán ordinarias y 15 especiales, destinadas a ciudadanos que se encuentren fuera de su sección electoral el día de la votación.

Las casillas especiales estarán ubicadas en municipios estratégicos como Acuña, Piedras Negras, Sabinas, Cuatro Ciénegas, San Pedro, Parras, Torreón, Saltillo y Ramos Arizpe. En ellas operarán 45 urnas electrónicas, tres por cada casilla especial.

Castillo Morales recomendó a la ciudadanía consultar previamente la ubicación de su centro de votación mediante la herramienta “Ubica tu Casilla”, disponible en la plataforma digital del INE, especialmente en aquellos casos donde se hayan realizado ajustes territoriales en algunas secciones electorales.

Respecto a la participación ciudadana, señaló que el padrón electoral supera los 2.5 millones de personas y manifestó la expectativa de superar el 40 por ciento de participación registrado históricamente en elecciones locales de diputados.

Subrayó además que uno de los principales retos es incentivar el voto de los jóvenes de entre 18 y 29 años, sector que representa el 26 por ciento de la lista nominal estatal, pero que tradicionalmente registra niveles de participación inferiores a otros grupos de edad.

Otro de los indicadores que destacó fue el incremento en el número de observadores electorales acreditados, que se acerca a los 6 mil registros, cifra que duplica los niveles observados en procesos anteriores y coloca a Coahuila entre las entidades con mayor participación ciudadana en labores de observación electoral.

Finalmente, reiteró que el instituto mantiene coordinación con las autoridades electorales y de seguridad para garantizar que la jornada del próximo domingo se desarrolle con normalidad, certeza y condiciones adecuadas para el ejercicio del voto.

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