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Destaca Sheinbaum cifra histórica de 60.2 millones de empleos

Claudia Sheinbaum informó que el país alcanzó 60.2 millones de personas ocupadas al cierre de marzo de 2026, lo que representa 422 mil más

  • 28
  • Abril
    2026

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el crecimiento del empleo en el país, respaldado por datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Más de 60 millones de personas ocupadas

El secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, informó que al cierre de marzo de 2026 se registraron 60.2 millones de personas ocupadas.

Esta cifra representa un incremento de 422 mil personas respecto al mismo periodo de 2025, lo que, subrayó, refleja un mercado laboral en expansión.

“Hay más personas con posibilidad de ingreso al mantener una ocupación”, señaló.

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México, con una de las tasas más bajas de desempleo

El funcionario destacó que el país registra una tasa de desocupación de 2.4%, una de las más bajas entre los países de la OCDE.

Además, precisó que el indicador ha mostrado una tendencia descendente durante el primer trimestre:

  • Enero: 2.7%
  • Febrero: 2.6%
  • Marzo: 2.4%

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“La tasa no solo se mantiene, sino que está descendiendo, lo que muestra un mercado que está absorbiendo oportunidades”, afirmó.

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De acuerdo con la ENOE, sectores como servicios, restaurantes y actividades profesionales han sido clave en la generación de empleo, con 240 mil personas adicionales ocupadas en un solo mes.

Asimismo, se destacó que la pobreza laboral se ubica en 32.3%, su nivel más bajo desde que se tiene registro.

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IMSS reporta crecimiento en empleo formal

Por su parte, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, aclaró que los datos de la ENOE no deben confundirse con el empleo formal registrado.

Explicó que, a diferencia de la encuesta, el IMSS cuenta con registros nominales de trabajadores afiliados.

En ese sentido, informó que en el primer trimestre de 2026 se generaron 207 mil nuevos empleos formales, alcanzando un total de 22 millones 724 mil 680 puestos.

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Robledo detalló que el salario promedio de cotización se ubica en $663.5 pesos diarios, con un incremento anual de 7.1%.

“Los datos del IMSS muestran más empleo formal, con mayor estabilidad y mejores salarios”, subrayó.

Además, en los últimos 12 meses se han creado 250 mil empleos formales, consolidando una tendencia positiva.

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Desde 2019, se han generado 6.9 millones de empleos, de los cuales el 58% son formales, lo que implica acceso a prestaciones y servicios de salud.

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Para el Gobierno federal, estos indicadores reflejan una economía en crecimiento que continúa generando oportunidades laborales y fortaleciendo el ingreso de las familias mexicanas.


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