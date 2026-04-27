Saltillo celebra 'Amor en Movimiento' con Kikín Fonseca

En el marco del primer aniversario del programa “Amor en Movimiento”, el DIF Saltillo celebró con un evento en el Parque Norte, encabezado por el alcalde Javier Díaz González y su esposa, la presidenta honoraria del organismo. Como invitado especial acudió el exfutbolista Francisco 'Kikín' Fonseca, exseleccionado nacional y figura de equipos como Cruz Azul, Pumas y Tigres, quien convivió con las familias asistentes.

Durante su participación, el exdelantero compartió un mensaje en el que destacó la importancia de impulsar el deporte y la recreación como herramientas para fortalecer el tejido social. Asimismo, expresó comentarios positivos sobre Saltillo y reconoció los esfuerzos por generar espacios adecuados para la convivencia familiar y la actividad física.

Por su parte, el alcalde agradeció la visita y las palabras del exjugador, y adelantó que se contempla su presencia en futuras actividades en la ciudad durante los próximos meses. Además, reiteró que los gobiernos deben promover el deporte, al tiempo que hizo un llamado a madres y padres de familia a priorizar la educación y la práctica deportiva en la formación de sus hijos.

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