Enfrentaría Esteban Andrada sanción de 15 partidos por agresión

El portero argentino Esteban Andrada, actual jugador del Real Zaragoza, se expone a una posible sanción de hasta 15 encuentros tras el golpe que propinó el pasado domingo al capitán de la S. D. Huesca, Jorge Pulido, en el derbi aragonés correspondiente a la jornada 37 de la Segunda División española.

De acuerdo con el reglamento disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), una agresión sin consecuencias físicas puede castigarse con entre 4 y 12 partidos de suspensión. No obstante, si existe lesión, la sanción puede elevarse a un rango de entre 6 y 15 encuentros.

Agresión en tiempo de compensación desata polémica

El incidente ocurrió en los minutos finales del compromiso, cuando el Huesca ya ganaba 1-0. La tensión aumentó luego de que el árbitro Arcediano Monescillo expulsara al jugador del Zaragoza, Tasende. En medio de los reclamos, Andrada se encaró con Pulido, lo empujó y recibió una segunda tarjeta amarilla.

Tras la expulsión, se generó un altercado entre futbolistas de ambos equipos. Fue en ese momento cuando el arquero perdió el control y lanzó un puñetazo directo al rostro de Pulido, provocando su caída y dejándole un hematoma en el pómulo izquierdo, según el reporte arbitral.

Disculpas públicas y postura del club

Al finalizar el encuentro, el técnico del Real Zaragoza, David Navarro, ofreció disculpas por lo sucedido y reconoció que la acción no tiene justificación. Por su parte, el club emitió un comunicado en el que condenó de manera contundente el comportamiento del jugador, calificándolo como inaceptable en un partido de alta relevancia regional.

La institución también informó que revisará lo ocurrido para determinar las medidas internas correspondientes. En tanto, Andrada expresó su arrepentimiento mediante un video difundido en redes sociales, donde aseguró que se trató de un error que no volvería a cometer.

"Estoy muy arrepentido. No lo haría de nuevo, soy un profesional con muchos años de carrera", declaró el guardameta, quien además ofreció disculpas a Pulido, a quien describió como colega. Añadió que perdió la calma en ese momento y se mostró dispuesto a dar explicaciones si así se le requiere.

Declaraciones de Esteban Andrada pic.twitter.com/OYeQujPs2k — Real Zaragoza (@RealZaragoza) April 26, 2026

Posible sanción y futuro en duda

Andrada, de 35 años, llegó al conjunto zaragozano en calidad de préstamo procedente del CF Monterrey en septiembre de 2025, con contrato vigente hasta junio próximo. La eventual sanción podría impactar directamente en su continuidad con el equipo.

El Código Disciplinario de la RFEF establece en su artículo 103 que agredir a un rival sin causar lesión conlleva una suspensión de 4 a 12 partidos, mientras que si hay daño físico que implique baja médica, la sanción se incrementa de 6 a 15 encuentros.

Asimismo, el reglamento contempla atenuantes como el arrepentimiento espontáneo, una posible provocación previa o la ausencia de antecedentes disciplinarios durante la carrera del jugador.

La resolución podría darse a conocer en breve y, considerando la gravedad del incidente, se anticipa una sanción significativa. Como antecedente, destaca el castigo de 11 partidos impuesto al exportero argentino Germán "Mono" Burgos por un episodio similar ocurrido en 1999.

🧊 Jorge Pulido terminó con hielo, tras el puñetazo que le propinó Esteban Andrada.



🟥 Se espera una sanción histórica para el guardameta del Real Zaragoza pic.twitter.com/ExV5rR74i2 — SPORTARAGÓN (@sportaragon_com) April 26, 2026

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