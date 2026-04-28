Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
andrada_4401d093e0
Deportes

Enfrentaría Esteban Andrada sanción de 15 partidos por agresión

El portero argentino Esteban Andrada, se enfrenta a una posible sanción de hasta 15 partidos de suspensión tras la agresión cometida contra Jorge Pulido

  • 28
  • Abril
    2026

El portero argentino Esteban Andrada, actual jugador del Real Zaragoza, se expone a una posible sanción de hasta 15 encuentros tras el golpe que propinó el pasado domingo al capitán de la S. D. Huesca, Jorge Pulido, en el derbi aragonés correspondiente a la jornada 37 de la Segunda División española.

De acuerdo con el reglamento disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), una agresión sin consecuencias físicas puede castigarse con entre 4 y 12 partidos de suspensión. No obstante, si existe lesión, la sanción puede elevarse a un rango de entre 6 y 15 encuentros.

Agresión en tiempo de compensación desata polémica

El incidente ocurrió en los minutos finales del compromiso, cuando el Huesca ya ganaba 1-0. La tensión aumentó luego de que el árbitro Arcediano Monescillo expulsara al jugador del Zaragoza, Tasende. En medio de los reclamos, Andrada se encaró con Pulido, lo empujó y recibió una segunda tarjeta amarilla.

Tras la expulsión, se generó un altercado entre futbolistas de ambos equipos. Fue en ese momento cuando el arquero perdió el control y lanzó un puñetazo directo al rostro de Pulido, provocando su caída y dejándole un hematoma en el pómulo izquierdo, según el reporte arbitral.

andrada.jpg

Disculpas públicas y postura del club

Al finalizar el encuentro, el técnico del Real Zaragoza, David Navarro, ofreció disculpas por lo sucedido y reconoció que la acción no tiene justificación. Por su parte, el club emitió un comunicado en el que condenó de manera contundente el comportamiento del jugador, calificándolo como inaceptable en un partido de alta relevancia regional.

La institución también informó que revisará lo ocurrido para determinar las medidas internas correspondientes. En tanto, Andrada expresó su arrepentimiento mediante un video difundido en redes sociales, donde aseguró que se trató de un error que no volvería a cometer.

"Estoy muy arrepentido. No lo haría de nuevo, soy un profesional con muchos años de carrera", declaró el guardameta, quien además ofreció disculpas a Pulido, a quien describió como colega. Añadió que perdió la calma en ese momento y se mostró dispuesto a dar explicaciones si así se le requiere.

Posible sanción y futuro en duda

Andrada, de 35 años, llegó al conjunto zaragozano en calidad de préstamo procedente del CF Monterrey en septiembre de 2025, con contrato vigente hasta junio próximo. La eventual sanción podría impactar directamente en su continuidad con el equipo.

El Código Disciplinario de la RFEF establece en su artículo 103 que agredir a un rival sin causar lesión conlleva una suspensión de 4 a 12 partidos, mientras que si hay daño físico que implique baja médica, la sanción se incrementa de 6 a 15 encuentros.

Asimismo, el reglamento contempla atenuantes como el arrepentimiento espontáneo, una posible provocación previa o la ausencia de antecedentes disciplinarios durante la carrera del jugador.

La resolución podría darse a conocer en breve y, considerando la gravedad del incidente, se anticipa una sanción significativa. Como antecedente, destaca el castigo de 11 partidos impuesto al exportero argentino Germán "Mono" Burgos por un episodio similar ocurrido en 1999.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

H_Fqu_V1_DXEAAQ_FU_9b0eb2b67e
¿Faltó alguno? Ellos fueron los mejores jugadores de Rayados
AP_26119641353743_8923778880
Potapova hace historia en Madrid y avanza a semifinales
fifa_pagara_100_millones_dolares_extra_para_selecciones_c2fb935865
FIFA brinda US$100 millones extra para cubrir costos en Mundial
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_04_29_at_4_57_28_PM_f001024de0
Niñez migrante en Tamaulipas pide mayor inclusión
Andres_Mijes_1a7c27609e
Andrés Mijes pide a Federación y Estado actuar en caso Mattel
EH_DOS_FOTOS_2026_04_29_T165237_793_3960e2152f
Sheinbaum recibe invitación del rey para Cumbre Iberoamericana
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_mattel_plomo_4dbbbee043
Fábrica de juguetes en Nuevo León envenena el aire con plomo
publicidad
×