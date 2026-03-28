Intensifican rescate de mineros atrapados en Sinaloa

El Gobierno de México intensificó las labores de rescate para localizar a cuatro mineros que permanecen atrapados en la mina Santa Fe, ubicada en el estado de Sinaloa, tras el colapso provocado por la falla de una presa de jales.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que las brigadas han logrado avanzar 264 metros mediante la colocación de tablones de soporte, alcanzando el punto donde se estimaba podría encontrarse uno de los trabajadores.

No obstante, tras la inspección en el sitio, no se logró localizar al minero atrapado desde el pasado 25 de marzo.

Las autoridades detallaron que el siguiente objetivo es explorar 1.5 kilómetros adicionales de rampas, reforzando la estructura con soportes de madera para garantizar la seguridad del personal.

El operativo enfrenta condiciones adversas, ya que las galerías se encuentran obstruidas con lodo, lo que ha obligado a implementar medidas como la colocación de triplay para estabilizar el terreno y proteger a los rescatistas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que se incrementará el número de especialistas en la zona, ubicada en el municipio de El Rosario, particularmente en la localidad de Chele.

Además, la titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, mantiene comunicación constante con las familias de los trabajadores atrapados.

Origen del colapso

De acuerdo con análisis técnicos, el incidente se originó por una falla crítica en la capa de impermeabilización que contenía materiales residuales.

Esta ruptura permitió la filtración de líquidos hacia niveles inferiores, lo que generó erosión subterránea y comprometió la estabilidad de las galerías hasta provocar el colapso.

Al momento del siniestro, ocurrido el 25 de marzo, 25 trabajadores se encontraban en la mina. De ellos, 21 lograron salir por sus propios medios, mientras que cuatro permanecen atrapados.

Tras la notificación oficial, el Gobierno federal activó de inmediato los protocolos de emergencia y desplegó equipos especializados para atender la situación.

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