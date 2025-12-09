Incendio grave consume edificio en el Upper West Side, Nueva York

Un grave incendio se propagó este martes por un edificio de apartamentos situado en el barrio Upper West Side de Manhattan, dañando la parte superior de la estructura, informó el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

El fuego comenzó alrededor de las 8:20 de la mañana, hora local, en un edificio de seis plantas y aproximadamente 40 viviendas ubicado en la calle 107 con Amsterdam Avenue.

Breaking: A major fourth-alarm fire has erupted at a building on West 107th Street in Manhattan, New York.



There are currently no reports of injuries. pic.twitter.com/zO9mTbXyJJ — Weather Monitor (@WeatherMonitors) December 9, 2025

FDNY eleva la alarma a nivel 4

Poco después de las 9:00, el FDNY elevó el nivel de alerta a alarma 4, una categoría que indica un incendio grave que requiere el despliegue de numerosas unidades.

Hasta ahora no se han determinado las causas del siniestro ni se han reportado heridos.

El FDNY recuerda que su escala incluye seis niveles, siendo los grados 5 y 6 los destinados a incendios extremadamente graves o masivos.

Una imagen difundida por la agencia muestra llamas consumiendo la azotea y las ventanas del último piso, mientras una densa columna de humo se eleva desde la parte superior.

Medios locales reportaron que una parte del lado izquierdo del edificio colapsó, provocando una lluvia de escombros sobre la calle.

Autoridades piden evitar exposición al humo

El FDNY advirtió que la zona podría presentar presencia de personal de emergencia, tráfico intenso y acumulación de humo.

Por su parte, el Departamento de Salud de Nueva York recomendó cerrar ventanas y limitar actividades al aire libre para evitar la exposición al humo.

