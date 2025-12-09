Podcast
Internacional

Incendio grave consume edificio en el Upper West Side, Nueva York

Un incendio de alarma 4 dañó la parte alta de un edificio en el Upper West Side; no hay heridos reportados, pero parte de la estructura colapsó

  • 09
  • Diciembre
    2025

Un grave incendio se propagó este martes por un edificio de apartamentos situado en el barrio Upper West Side de Manhattan, dañando la parte superior de la estructura, informó el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

El fuego comenzó alrededor de las 8:20 de la mañana, hora local, en un edificio de seis plantas y aproximadamente 40 viviendas ubicado en la calle 107 con Amsterdam Avenue.

FDNY eleva la alarma a nivel 4

Poco después de las 9:00, el FDNY elevó el nivel de alerta a alarma 4, una categoría que indica un incendio grave que requiere el despliegue de numerosas unidades.

Hasta ahora no se han determinado las causas del siniestro ni se han reportado heridos.

El FDNY recuerda que su escala incluye seis niveles, siendo los grados 5 y 6 los destinados a incendios extremadamente graves o masivos.

Una imagen difundida por la agencia muestra llamas consumiendo la azotea y las ventanas del último piso, mientras una densa columna de humo se eleva desde la parte superior.

Medios locales reportaron que una parte del lado izquierdo del edificio colapsó, provocando una lluvia de escombros sobre la calle.

Autoridades piden evitar exposición al humo

El FDNY advirtió que la zona podría presentar presencia de personal de emergencia, tráfico intenso y acumulación de humo.

Por su parte, el Departamento de Salud de Nueva York recomendó cerrar ventanas y limitar actividades al aire libre para evitar la exposición al humo.


