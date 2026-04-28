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Internacional

Irán está en 'estado de colapso' y quiere reabrir Ormuz: Trump

Su mensaje coincide con reportes de su insatisfacción con el nuevo plan de Teherán para destrabar las conversaciones de paz y reabrir la estratégica vía

  • 28
  • Abril
    2026

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que Irán se encuentra en estado de colapso, por lo que buscan que Washington reabra el estrecho de Ormuz "lo antes posible".

A través de redes sociales, el mandatario republicano afirmó que Irán intenta recuperar su liderazgo.

"Irán nos acaba de informar de que se encuentran en un 'estado de colapso'. Quieren que 'abramos el estrecho de Ormuz' lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo (¡lo cual creo que lograrán hacer!)"

Su mensaje coincide con reportes de su insatisfacción con el nuevo plan de Teherán para destrabar las conversaciones de paz y reabrir la estratégica vía.

Según fuentes, el presidente de Estados Unidos aseguró que no está predispuesto a aceptar el plan, por lo que también insta a Washington a levantar el bloqueo naval impuesto a las costas iraníes.

Esta reapertura del estrecho de Ormuz, podría no ajustarse a las aspiraciones de Trump para vender el acuerdo como una victoria, advirtieron las fuentes.

Trump extendió la semana pasada el alto el fuego con Teherán de manera indefinida para propiciar un diálogo que por ahora se encuentra estancado después de que el propio presidente estadounidense cancelara el viaje de sus enviados a Pakistán para una segunda ronda de conversaciones con los iraníes.


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