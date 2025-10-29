Cerrar X
731097f9_dc68_42c4_a740_ca0d93f4814a_8f268a64a5
Coahuila

Comienza la alta venta de la Flor de Cempasúchil

Con la llegada del Día de Muertos, inicia la alta venta de la tradicional flor de cempasúchil, símbolo esencial en los altares dedicados a los fieles difuntos

  • 29
  • Octubre
    2025

Con la llegada de las celebraciones del Día de Muertos, inicia la alta venta de la tradicional flor de cempasúchil, símbolo esencial en los altares dedicados a los fieles difuntos.

Su característico color anaranjado y su intenso aroma tienen un profundo significado dentro de la cultura mexicana, ya que se cree que guían a las almas en su regreso al mundo terrenal.

Los pétalos, además de iluminar el camino de los difuntos, representan el ciclo de la vida y la muerte, siendo también aprovechados en usos medicinales, decorativos y como colorante natural.

De acuerdo con vendedores de viveros y florerías, la flor alcanza su mayor esplendor y pigmentación durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Su precio varía a partir de los 50 pesos, dependiendo del tamaño y la presentación, lo que la convierte en una opción accesible para adornar altares y ofrendas.

Gran parte de la producción proviene del Estado de México, uno de los principales cultivadores de esta especie que forma parte de la identidad cultural mexicana.

En estos días, los mercados y puestos se llenan de color, reforzando una de las tradiciones más significativas del país: honrar la memoria de los Santos Difuntos con el resplandor dorado de la flor de cempasúchil.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ce37f0f9_bc44_4998_b355_9a304f81cb54_5d7bfcbec2
Ventas de catrinas superan a Halloween en Ramos Arizpe
Whats_App_Image_2025_10_29_at_12_49_04_AM_1_1779a03898
Recibe a las ‘Ánimas Solas’ con ofrendas y luz
Whats_App_Image_2025_10_28_at_5_56_13_PM_1d3931e4ed
Inicia San Pedro operativo; espera 15 mil visitantes en panteones
publicidad

Últimas Noticias

gato_bodega_apodaca_f753cf7a62
Difunden video de maltrato animal contra un gato en Apodaca
EH_UNA_FOTO_2025_10_30_T131205_118_a9eba0e282
Cometa 3l/Atlas alcanza hoy su punto más cercano a la Tierra
EH_UNA_FOTO_2025_10_30_T130811_111_25c06bbaf7
Rescatan a 27 menores de embarcación con dirección a Sinaloa
publicidad

Más Vistas

messi_mundial_2026_ed457d4a0b
Quiero estar ahí: Messi reitera su deseo de jugar el Mundial 2026
trhb_eb8625189b
Nuevo León refuerza transparencia y combate a la corrupción
FOTO_3_1e751fe6ab
Con altar de muertos, honra Escobedo a sus oficiales caídos
publicidad
×