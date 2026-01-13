Comienza renovación del campo de las Lechuzas de Leyes

La Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León llevó a cabo la inauguración del proyecto de renovación del campo Raúl García Rosales, espacio destinado al entrenamiento y la realización de partidos de diversas disciplinas deportivas, entre ellas futbol, futbol americano, tochito y rugby.

El evento fue presidido por el doctor David Emmanuel Castillo Martínez, coordinador de la FACDyC, quien anunció que, además, durante el presente semestre se trabajará en la remodelación del gimnasio de box y artes marciales, así como del gimnasio general, con el objetivo de ofrecer instalaciones adecuadas para los deportistas de alto nivel que integran la Facultad, así como para prácticas, entrenamientos y encuentros deportivos.

“La renovación de esta cancha significa un importante avance para la Facultad de Derecho y Criminología; con la incorporación de cerca de 6,800 metros de pasto sintético, podremos atender a más de 1,000 estudiantes de disciplinas como futbol americano, futbol soccer, tochito, atletismo, rugby, futbol siete, entre otros deportes”, señaló Castillo Martínez.

Estas acciones forman parte de una estrategia orientada a fortalecer el desarrollo deportivo y a preparar a las Lechuzas para su eventual integración a los equipos representativos de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Durante su mensaje, el Coordinador agradeció el respaldo del doctor médico Santos Guzmán López, Rector de la Universidad, del doctor Mario Alberto Garza Castillo, Secretario General, y del doctor José Alberto Pérez García, Director de Deportes de la UANL, por su apoyo para la realización de este proyecto.

Asimismo, destacó que la renovación del campo permitirá cumplir con los estándares que exigen diversas ligas deportivas, lo que abre la posibilidad de recibir competencias externas y generar ingresos propios para la facultad.

Estas acciones buscan beneficiar a todas las disciplinas deportivas y fortalecer la formación integral del estudiantado, al combinar el desarrollo deportivo con el acompañamiento académico, con el propósito de formar estudiantes con alto desempeño, responsabilidad social y proyección universitaria. Las obras deberán quedar concluidas para abril del presente año.

