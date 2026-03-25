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Coahuila

Comienza Operativo Vacacional de Semana Santa en Saltillo

Las acciones abarcarán zonas urbanas, rurales, espacios turísticos, comercios, restaurantes, iglesias y museos, con el objetivo de mantener el orden

  • 25
  • Marzo
    2026

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio el banderazo de inicio al Operativo Vacacional de Semana Santa 2026, acompañado por autoridades de seguridad, turismo y representantes de la sociedad civil.

Este dispositivo se desarrollará del 25 de marzo al 6 de abril con el propósito de garantizar la tranquilidad de la población local y de los visitantes, además de brindar orientación para disfrutar de los atractivos turísticos de la ciudad.

Policía Saltillo

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que se desplegará la totalidad del estado de fuerza, integrado por más de mil 200 elementos, unidades policiales, cadetes, binomios caninos y ecuestres, así como tecnología de vigilancia como drones y cientos de cámaras enlazadas a los sistemas C2 y C4.

Las acciones abarcarán zonas urbanas, rurales, espacios turísticos, comercios, restaurantes, iglesias y museos, con el objetivo de mantener el orden durante el periodo vacacional.

Policía Saltillo

El operativo contempla la instalación de módulos de auxilio e información en accesos a la ciudad y puntos turísticos, además de una coordinación estrecha con instancias estatales y federales como el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones de emergencia.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a colaborar y reportar cualquier incidente a través de los canales disponibles, con la meta de lograr un saldo blanco durante esta temporada


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