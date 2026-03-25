Comienza Operativo Vacacional de Semana Santa en Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio el banderazo de inicio al Operativo Vacacional de Semana Santa 2026, acompañado por autoridades de seguridad, turismo y representantes de la sociedad civil.

Este dispositivo se desarrollará del 25 de marzo al 6 de abril con el propósito de garantizar la tranquilidad de la población local y de los visitantes, además de brindar orientación para disfrutar de los atractivos turísticos de la ciudad.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que se desplegará la totalidad del estado de fuerza, integrado por más de mil 200 elementos, unidades policiales, cadetes, binomios caninos y ecuestres, así como tecnología de vigilancia como drones y cientos de cámaras enlazadas a los sistemas C2 y C4.

Las acciones abarcarán zonas urbanas, rurales, espacios turísticos, comercios, restaurantes, iglesias y museos, con el objetivo de mantener el orden durante el periodo vacacional.

El operativo contempla la instalación de módulos de auxilio e información en accesos a la ciudad y puntos turísticos, además de una coordinación estrecha con instancias estatales y federales como el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones de emergencia.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a colaborar y reportar cualquier incidente a través de los canales disponibles, con la meta de lograr un saldo blanco durante esta temporada

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