Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_15_at_6_59_49_PM_1_19484ed60c
Coahuila

Comparte Coahuila su experiencia en materia de seguridad

Acompañado por el presidente de Coparmex Coahuila, Alfredo López Villarreal, el Fiscal Federico Fernández, destacó la voluntad política del mandatario estatal

  • 15
  • Octubre
    2025

Ante más de 300 socios de la Confederación Obrero Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reunidos en un hotel de la Ciudad de México, el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, expuso el Modelo de Seguridad Coahuila.

Explicó que por iniciativa del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, la estrategia de Coahuila se ha basado en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno.

Coahuila recibió un reconocimiento durante el Foro de Seguridad 2025 con el panel “Estrategias exitosas: casos de seguridad a nivel local”, a donde la representación estatal acudió por invitación del presidente nacional de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez.

Acompañado por el presidente de la Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, el Fiscal Federico Fernández, destacó la voluntad política del mandatario estatal para atender los temas de seguridad y la participación ciudadana como factores que han colocado a Coahuila como la segunda entidad federativa con mayor percepción de seguridad, según el INEGI.

Señaló que la coordinación entre la Fiscalía General del Estado de Coahuila y la Secretaría de Seguridad Pública junto con los mandos coordinados han logrado que en lo que va del 2025 la entidad tenga la incidencia delictiva más baja del país.

Reiteró la importancia del trabajo en conjunto que realiza el Gobernador Manolo Jiménez Salinas con la Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional y la Marina Armada de México, lo que ha vuelto a Coahuila una referencia nacional en seguridad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

32ed805d_ddf5_44cc_96be_9bd60ee37aff_ccf8fc0e6a
Tiene San Pedro el 50% de los mejores parques de México
EH_DOS_FOTOS_2025_10_06_T134103_505_82075aec74
Detienen a mujer ligada a homicidio de colaboradores de Brugada
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T090325_909_ac7023e644
Venezuela suma 139 muertes por accidentes de tránsito en un mes
publicidad

Últimas Noticias

samuel_banderazo_citea_6ef4ffeae2
Inicia Samuel García construcción del CITEA en San Pedro
EH_FOTO_VERTICAL_526cdd316f
Sana tus heridas invisibles con el nuevo libro de Anabel Gonzalez
EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T134256_860_9c810217fd
Reportan oficiales heridos por segundo ataque en zona norte
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_14_at_1_23_13_AM_2e1efd5ac2
Avanza un 70% la Carretera Interserrana en tramo estatal
EH_FOTO_VERTICAL_10_b66a07ce96
Asesino de David Cohen cobraría 30 mil pesos; tenía cómplice
Whats_App_Image_2025_10_13_at_9_11_36_PM_7c77d506d4
Asesinan a adulto mayor; victimario sería su nieto
publicidad
×