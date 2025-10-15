Comparte Coahuila su experiencia en materia de seguridad

Ante más de 300 socios de la Confederación Obrero Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reunidos en un hotel de la Ciudad de México, el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, expuso el Modelo de Seguridad Coahuila.

Explicó que por iniciativa del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, la estrategia de Coahuila se ha basado en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno.

Coahuila recibió un reconocimiento durante el Foro de Seguridad 2025 con el panel “Estrategias exitosas: casos de seguridad a nivel local”, a donde la representación estatal acudió por invitación del presidente nacional de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez.

Acompañado por el presidente de la Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, el Fiscal Federico Fernández, destacó la voluntad política del mandatario estatal para atender los temas de seguridad y la participación ciudadana como factores que han colocado a Coahuila como la segunda entidad federativa con mayor percepción de seguridad, según el INEGI.

Señaló que la coordinación entre la Fiscalía General del Estado de Coahuila y la Secretaría de Seguridad Pública junto con los mandos coordinados han logrado que en lo que va del 2025 la entidad tenga la incidencia delictiva más baja del país.

Reiteró la importancia del trabajo en conjunto que realiza el Gobernador Manolo Jiménez Salinas con la Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional y la Marina Armada de México, lo que ha vuelto a Coahuila una referencia nacional en seguridad.

Comentarios