Internacional

Suman 22 muertos y 120 heridos por enfrentamientos en Pakistán

De acuerdo con su oficina de comunicación, el mandatario aseguró que 'Pakistán está con la nación iraní en este momento de duelo y comparte su pérdida'

  • 01
  • Marzo
    2026

Al menos 22 personas murieron y más de 120 resultaron heridas a causa de los enfrentamientos suscitados entre las autoridades y los manifestantes que intentaron asaltar la embajada de Estados Unidos en Pakistán.

La violencia se produjo después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán, lo que provocó la muerte del líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei.

Presidente expresa profundo pesar por muerte de ayatolá

Ante esto, el presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, expresó su “profundo pesar por el martirio” de Jamenei y transmitió sus condolencias a Irán.

De acuerdo con su oficina de comunicación, el mandatario aseguró que “Pakistán está con la nación iraní en este momento de duelo y comparte su pérdida”.

Por su parte, un portavoz del gobierno, apuntó que todo el personal que trabajaba para esas organizaciones estaba a salvo.

Añadió que los manifestantes se enfrentaron repetidamente con la policía en varios lugares de la región, dañaron las oficinas de una organización benéfica local e incendiaron oficinas policiales. Sin embargo, señaló que las autoridades habían desplegado tropas y controlado la situación.

Insta embajada a mantener las buenas prácticas de seguridad

Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Islamabad instaron a los ciudadanos a monitorear las redes sociales, así como el conservar "buenas prácticas de seguridad personal".

"Estamos monitoreando informes de manifestaciones en curso en los Consulados Generales de EE. UU. en Karachi y Lahore, así como llamados a manifestaciones adicionales en la Embajada de EE. UU. en Islamabad y el Consulado General de Peshawar.  Aconsejamos a los ciudadanos de EE. UU. en Pakistán que monitoreen las noticias locales y observen buenas prácticas de seguridad personal, incluyendo estar atentos a su entorno, evitar grandes multitudes y asegurarse de que su registro en STEP esté actualizado."

 

 


