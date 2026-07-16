Conductor confronta a bomberos en emergencia en Saltillo

Un conductor de plataforma presuntamente bloqueó una unidad de emergencia y encaró a rescatistas voluntarios en Saltillo

Un conductor de un vehículo de plataforma protagonizó un altercado con integrantes del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Saltillo, luego de presuntamente obstaculizar el paso de una unidad de emergencia y confrontar de manera agresiva a dos rescatistas voluntarios.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas de este miércoles sobre la calle Abasolo, donde el automovilista presuntamente invadió el carril de circulación del camión oficial y posteriormente se colocó frente a la unidad para impedir su avance.

Conductor confronta a bomberos durante el incidente

De acuerdo con los reportes, el hombre descendió de su vehículo y comenzó a discutir con los elementos de emergencia, lanzando presuntas amenazas e intentando intimidarlos, pese a que la unidad podría dirigirse a atender un servicio de auxilio.

Los rescatistas optaron por mantener la calma y evitar responder a las provocaciones, con el fin de impedir que la situación escalara a una confrontación mayor.

El incidente fue grabado por una vecina del sector, quien captó en video la actitud del conductor frente al personal de emergencia.

Una vez controlada la situación, los elementos del Cuerpo de Bomberos tomaron registro de las placas del vehículo involucrado. La información será integrada a la denuncia que presentarán ante las autoridades correspondientes para que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades legales.