Cruz Roja anuncia carrera Todo México Salvando Vidas en Saltillo

La salida y meta estarán ubicadas en las instalaciones del Tecnológico de Saltillo, sobre la intersección de avenida Universidad y Venustiano Carranza

La Cruz Roja Mexicana Delegación Coahuila anunció la séptima edición de la carrera y caminata “Todo México Salvando Vidas”, programada para el domingo 6 de septiembre de 2026. El evento se realizará de manera simultánea en las 32 entidades del país y en Saltillo tendrá un cupo limitado de 850 participantes, mientras que a nivel nacional se espera una asistencia superior a 50 mil personas.

El anuncio se efectuó durante una conferencia de prensa encabezada por Raúl Gerardo Salinas Valdés, delegado estatal de Cruz Roja; Sandra Martínez Castillo, coordinadora general estatal; Rossy Mercado, coordinadora estatal de Damas Voluntarias; Sergio Pérez Jiménez, presidente de Cruz Roja Saltillo; y Elizabeth Mellado Moya, coordinadora estatal de Socorros.

Los representantes de la institución señalaron que la actividad busca fomentar hábitos saludables, promover la prevención en salud y fortalecer la convivencia familiar. También destacaron que el evento forma parte de las acciones de vinculación social que mantiene la benemérita institución con la comunidad coahuilense.

La salida y meta estarán ubicadas en las instalaciones del Tecnológico de Saltillo, sobre la intersección de avenida Universidad y Venustiano Carranza. El recorrido utilizará el trazo de la Ruta Recreativa y el disparo oficial de salida está programado para las 07:00 horas.

Modalidades e inscripciones

La competencia contará con carreras de 5 y 10 kilómetros, además de una caminata recreativa de 3 kilómetros abierta al público en general. Las autoridades deportivas informaron que podrán participar corredores de distintas edades y niveles de condición física.

El registro abrió el 26 de julio y permanecerá disponible hasta el 5 de septiembre o hasta agotar existencias. Las inscripciones pueden realizarse a través de la plataforma digital Chronosport o directamente en las oficinas de la Delegación Estatal de Cruz Roja Coahuila.

La cuota de recuperación será de 300 pesos para cualquiera de las modalidades. La institución informó que las personas con discapacidad acreditada estarán exentas del pago, con el objetivo de garantizar una participación incluyente.

Entrega de paquetes y premiación

La entrega de paquetes se efectuará el sábado 5 de septiembre en las instalaciones de Cruz Roja Saltillo, en horario de 09:00 a 17:00 horas. Cada participante recibirá playera conmemorativa, medalla, hidratación en ruta y un paquete de recuperación alimenticia.

En la premiación se entregarán trofeos a los tres primeros lugares absolutos de las ramas femenil y varonil en las distancias de 5 y 10 kilómetros. También habrá reconocimientos para los ganadores de la categoría de personas con discapacidad.

Al finalizar la ceremonia de premiación, los corredores registrados que porten su número oficial participarán en una tómbola de regalos. Entre los premios anunciados se encuentran bicicletas, artículos electrónicos y diversos electrodomésticos.