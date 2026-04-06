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Nuevo León

Dan a conocer resultados del Operativo Semana Santa en Nuevo León

Durante este periodo, se mantuvo cobertura en los puntos de mayor afluencia con el objetivo de que las familias pudieran trasladarse y disfrutar con seguridad.

  • 06
  • Abril
    2026

El secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, informó resultados del Operativo Semana Santa en Nuevo León, implementado del 28 de marzo al 5 de abril, con despliegue coordinado entre autoridades estatales, federales y municipales para reforzar la seguridad durante el periodo vacacional.

Flores Serna detalló que, por instrucción del Gobernador, se estableció un operativo integral con presencia en carreteras, presas, ríos, parajes turísticos y parques, mediante recorridos terrestres y vigilancia aérea.

¿Cómo se desplegó el operativo en todo el estado?

Durante este periodo, se mantuvo cobertura en los puntos de mayor afluencia con el objetivo de que las familias pudieran trasladarse y disfrutar con seguridad.

“En Nuevo León hubo coordinación y presencia total. Nuestro principal objetivo es que las familias pudieran trasladarse y disfrutar estos días con seguridad”.

En las labores participaron distintas corporaciones, incluyendo el sistema estatal de Protección Civil, autoridades municipales, CRUM, Cruz Roja y cuerpos de bomberos.

¿Qué recursos se utilizaron en Protección Civil?

Protección Civil de Nuevo León desplegó 2 helicópteros, 13 unidades, 8 razers, 2 lanchas y 1 jetski, lo que permitió reforzar la atención en zonas de alta concentración turística.

Estas acciones facilitaron la vigilancia y respuesta ante emergencias en espacios recreativos y carreteras.

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¿Cuáles fueron los resultados en materia de seguridad?

La Mesa de Construcción de Paz reportó que, durante el operativo, se logró la detención de 52 personas, así como la recuperación y aseguramiento de 16 vehículos.

Además, se aseguraron 3 armas y 780 dosis de droga, como parte de los operativos realizados en distintos puntos del estado.

¿Qué acciones de apoyo y proximidad se realizaron?

En el periodo del 28 de marzo al 5 de abril, se llevaron a cabo 110 caravanas de acompañamiento, brindando cobertura a 4,865 vehículos, así como 2,485 recorridos operativos.

Las acciones de proximidad incluyeron 471 intervenciones en zonas comerciales, 136 apoyos directos a la ciudadanía y 104 visitas a centros de atención y puntos de concentración.

¿Continuarán los operativos tras Semana Santa?

El secretario General de Gobierno señaló que los elementos de Fuerza Civil y Protección Civil de Nuevo León mantendrán los recorridos y la vigilancia en todo el estado.

“Vamos a seguir trabajando con la misma coordinación y presencia para cuidar a las familias de Nuevo León”.

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