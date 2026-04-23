Defiende diputado implementación del fracking en Coahuila

Solo quienes han vivido la crisis económica que generó el cierre de AHMSA y sus filiales conocen el apremio de que se autorice la explotación de yacimientos de gas a través del fracking, por lo que quienes no conocen a fondo esta situación no deben opinar, declaró el diputado local del PAN, Alfredo Paredes López.

“Es muy fácil que otras personas opinen, pero no saben lo que se vivió después del cierre de Altos Hornos; por eso ahora que estamos viendo la posibilidad de que llegue el fracking al centro norte del estado, estamos viendo algunas opiniones de cómo no se logren estos proyectos”, dijo el diputado. “Sólo aquel no ha vivido que de la noche a la mañana se pierdan 20 mil empleos, sólo aquel que no ha vivido que se paren todas las líneas de transporte, de talleres, de la industria metalmecánica, no sabe la crisis que se vive en la Región Carbonífera, no debe opinar en este tema”, agregó.

Dijo que de 2010 a la fecha, la extracción de combustibles a través del fracking se ha modernizado para no impactar el entorno ambiental, lo que hace más viable este tipo de explotación.

Añadió que el exhorto que hace el Congreso es que la comisión integrada para explorar la viabilidad de utilizar el fracking por parte del Gobierno federal haga públicos los resultados para evaluar el impacto ambiental.

“Queremos que las instancias que están operando este consejo transparenten las sesiones para ver el cómo sí se puede hacer esto", señaló.

Otro de los argumentos a favor, dijo Paredes López, es que Estados Unidos, particularmente Texas, está extrayendo gas de yacimientos que conectan reservas en territorio mexicano e, irónicamente, México le compra posteriormente ese gas a Estados Unidos.

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