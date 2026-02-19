Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
ordenes_de_aprehension_60a947384b
Coahuila

Delitos de alto impacto suman 29 órdenes en Coahuila

Dijo que existen casos como el de la fuga masiva de reos en el cereso de Piedras Negras, donde existen indagatorias que implican la participación del grupo

  • 19
  • Febrero
    2026

En el marco del juicio que se lleva en una corte de Nueva York en contra de Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”, el Fiscal General del Estado señaló que existen en Coahuila 29 órdenes de aprehensión por delitos de alto impacto, entre ellos homicidio, secuestro agravado y delincuencia organizada.

Al referirse a las órdenes de aprehensión en Coahuila contra delincuentes que han sido llevados a juicio en Estados Unidos, Fernández Montañez dijo que de las 29, ya se han cumplimentado 17, pero aseguró que aquellas que se liberaron hace años no han perdido vigencia alguna, pues pertenecen a tres causas que permanecen abiertas en territorio nacional.

“Estos personajes en Coahuila cuentan con orden de aprehensión, sin embargo al momento de la expulsión del país, las órdenes de aprehensión no dejan de tener vigencia. En algún momento si estos personajes cumplen una condena allá, se solicita una extradición al Gobierno norteamericano para que una vez en territorio nacional puedan cumplimentarse estas órdenes”.

Dijo que existen casos como el de la masacre de Allende y la fuga masiva de reos en el cereso de Piedras Negras, donde existen indagatorias que implican la participación del grupo criminal que dirigía Treviño Morales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ernestina_godoy_visita_coahuila_pasta_de_conchos_6df2a95f9d
Ernestina Godoy reafirma investigaciones por Pasta de Conchos
IMSS_Coahuila_6b52616fa0
IMSS Coahuila fortalece atención con nuevos especialistas
IMG_9027_0578b447ad
Llaman a reformar seguridad en minería del carbón
publicidad

Últimas Noticias

mundial_monterrey_palacio_f819165258
Monterrey prepara festejo para el partido 1,000 de los Mundiales
Whats_App_Image_2026_02_20_at_4_30_30_PM_19e701a559
Protección Civil derriba gigantesco árbol en Plan de Ayala
Whats_App_Image_2026_02_20_at_2_56_45_PM_52846082ae
Cierran de nuevo la Primaria Emilio Caballero de Victoria 
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
congreso_nuevo_leon_ley_therian_4e0b951160
Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'
Adrian_de_la_Garza_2731ff13ec
Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes
publicidad
×