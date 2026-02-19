Delitos de alto impacto suman 29 órdenes en Coahuila

En el marco del juicio que se lleva en una corte de Nueva York en contra de Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”, el Fiscal General del Estado señaló que existen en Coahuila 29 órdenes de aprehensión por delitos de alto impacto, entre ellos homicidio, secuestro agravado y delincuencia organizada.

Al referirse a las órdenes de aprehensión en Coahuila contra delincuentes que han sido llevados a juicio en Estados Unidos, Fernández Montañez dijo que de las 29, ya se han cumplimentado 17, pero aseguró que aquellas que se liberaron hace años no han perdido vigencia alguna, pues pertenecen a tres causas que permanecen abiertas en territorio nacional.

“Estos personajes en Coahuila cuentan con orden de aprehensión, sin embargo al momento de la expulsión del país, las órdenes de aprehensión no dejan de tener vigencia. En algún momento si estos personajes cumplen una condena allá, se solicita una extradición al Gobierno norteamericano para que una vez en territorio nacional puedan cumplimentarse estas órdenes”.

Dijo que existen casos como el de la masacre de Allende y la fuga masiva de reos en el cereso de Piedras Negras, donde existen indagatorias que implican la participación del grupo criminal que dirigía Treviño Morales.

