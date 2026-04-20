Denuncian saqueo en AHMSA y exhiben daños millonarios

Trabajadores de Altos Hornos de México denunciaron este día un presunto saqueo en AHMSA de carácter sistemático dentro de la planta en Monclova. Los obreros presentaron evidencias en video y fotografía sobre daños críticos en instalaciones eléctricas, con afectaciones que superan el medio millón de pesos por cada área vandalizada.

La acusación fue encabezada por Juan Hervey Valenzuela de la Torre, quien junto a un grupo de obreros señaló directamente fallas en la vigilancia interna. El grupo cuestionó el desempeño del síndico Víctor Manuel Aguilera, así como la supervisión judicial del proceso de resguardo de la empresa, la cual se encuentra legalmente en etapa de quiebra según lo estipulado por la sentencia del juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.

Evidencias del saqueo en AHMSA y falta de vigilancia

Valenzuela de la Torre afirmó que las denuncias se sustentan en pruebas recabadas durante semanas. Explicó que los materiales documentan el estado actual de los cuartos eléctricos en distintos departamentos, los cuales presentan daños severos por el desmantelamiento de componentes valiosos.

“Como se los dijimos en su tiempo, hoy traemos las evidencias del saqueo en AHMSA dentro de la empresa”, expresó el representante obrero al mostrar imágenes y videos. Indicó que estas áreas deberían permanecer selladas por seguridad, pero han sido violentadas para extraer materiales.

El trabajador subrayó que los cuartos eléctricos son zonas críticas para la operación industrial. Su apertura y desmantelamiento representa un riesgo operativo y estructural irreparable para la siderúrgica de Monclova.

Ingreso irregular de vehículos a la planta

Durante la denuncia, los trabajadores aseguraron que existen indicios de ingreso irregular de vehículos ajenos a la empresa. Detallaron que unidades sin logotipos oficiales, como una camioneta Nissan y una Suburban blanca, entran y salen por el acceso conocido como “Punto Cero” sin restricción aparente.

Los denunciantes cuestionaron el actuar del personal de seguridad interna, sugiriendo que el saqueo en AHMSA no podría realizarse sin algún nivel de permisividad por parte de los encargados de los accesos.

Daños millonarios por robo de infraestructura

Valenzuela de la Torre estimó que los daños en un solo cuarto eléctrico superan los 500 mil pesos. Al existir instalaciones similares en cada departamento, el monto total de las afectaciones por este saqueo en AHMSA podría ser de varios millones de pesos, complicando cualquier intento de reactivación futura.

Finalmente, los trabajadores hicieron un llamado urgente a las autoridades para que intervengan y refuercen la vigilancia dentro de la siderúrgica, con el fin de detener la pérdida de infraestructura estratégica que pertenece al patrimonio de la empresa.

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