Tamaulipas descarta crisis por suspensión ganadera

Ante la reciente suspensión temporal de compra de ganado para consumo nacional por parte de la empresa “Ganadería Tropical Tauros”, el Secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela Flores, se pronunció sobre el impacto que esta decisión podría tener en la región.

Sobre la crisis del mercado y la importación, la empresa atribuyó su decisión a una compleja crisis nacional, señalando la entrada masiva de ganado centroamericano por la frontera sur y la importación desmedida de carne brasileña.

Al respecto, Varela Flores fue contundente al señalar que la regulación de este mercado es una competencia exclusiva de la federación.

Aunque reconoció la preocupación del sector, el funcionario matizó la propuesta de cerrar la frontera sur.

"Habría que ver la oferta y la demanda, porque el ganado del sur, de estados como Chiapas y Tabasco, es necesario para las engordas del norte del país".

Asimismo, pidió cautela ante la incertidumbre, indicando que es prematuro evaluar el daño real y que se debe esperar al comportamiento de las primeras subastas y comercializaciones.

El funcionario estatal informó que Tamaulipas registra actualmente 174 casos activos de gusano barrenador, de los cuales 20 afectan principalmente a perros en zonas rurales.

Varela Flores admitió que la erradicación total de esta plaga tomará varios años, pero destacó que, a diferencia de hace cuatro décadas, hoy se cuenta con nuevas tecnologías y una estrategia de prevención que abarca todo el territorio estatal.

Finalmente, aseguró que el estado está blindado y que, en caso de que la plaga llegara a Estados Unidos, no sería por responsabilidad de Tamaulipas, sino por la situación en otras entidades del país.

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