Prevén lluvias con posible caída de granizo para este domingo

Debido al ingreso de humedad del Golfo de México, se pronosticaron lluvias de ligeras a moderadas acompañadas de fuertes rachas de viento en por lo menos 19 municipios del estado de Nuevo León.

De acuerdo con Protección Civil Nuevo León, estas precipitaciones podrían presentarse como producto de una tormenta eléctrica que abarcara el área metropolitana, así como las regiones montañosas, cítricolas y sureñas.

Por este motivo, las autoridades afirmaron que no se descarta la caída de granizo en las zonas mencionadas.

Estos municipios cuentan con probabilidad de lluvia para la tarde de este domingo

Estos son los municipios en los que podrían presentarse estas importantes precipitaciones.

Santa Catarina

⁠San Pedro

⁠Santiago

⁠Monterrey

Apodaca

⁠Rayones

⁠Iturbide

⁠Galeana

⁠Doctor Arroyo

⁠Aramberri

⁠General Zaragoza

⁠Mier y Noriega

Santiago

Montemorelos

Allende

General Terán

Abasolo

Sabinas Hidalgo

China

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua anunció que se esperan lluvias muy fuertes también en estados como Tamaulipas, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Hoy, se prevén #Lluvias muy fuertes en regiones de #NuevoLeón, #Tamaulipas, #Puebla, #Veracruz y #Oaxaca, así como fuertes en otros 7 estados de la República Mexicana. Ve en el gráfico, el #Pronóstico completo de precipitaciones ⬇️ pic.twitter.com/ZHeqHmI6oV — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 17, 2026

Ante este panorama, Protección Civil Nuevo León instó a la ciudadanía a mantenerse al pendiente de las actualizaciones emitidas por las autoridades.

Este pronóstico se emite desde el Centro de Operaciones de Emergencias de Protección Civil Nuevo León en conjunto con la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional.

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